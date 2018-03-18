Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinin 9 Mayıs 2018'de, Yeni Diyarbakır Stadı'nda oynanacağını açıkladı.
UEFA standartlarındaki Yeni Diyarbakır Stadyumu, konfor ve modernlik açısından Türkiye'nin sayılı statlarından biri olacak. 5 katlı stadyumun seyirci kapasitesi 33 bin.
18 Mart 2018 Pazar1 Recep 1439
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Erdoğan'dan Diyarbakır'a müjde!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinin 9 Mayıs 2018'de, Yeni Diyarbakır Stadı'nda oynanacağını açıkladı.
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