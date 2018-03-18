18 Mart 2018 Pazar1 Recep 1439
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Rusya'da kritik gün!

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Rusya'da kritik gün!
Rusya’da milyonlarca seçmen, ülkenin devlet başkanını belirlemek için sandığa gitmeye başladı. Seçimlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zafer kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Rusya'da kritik gün! Rusya'da kritik gün! Rusya'da kritik gün!

Seçimlerde, ülkenin devlet başkanı olan Vladimir Putin'in altı yıllık görev süresinin sona ermesinin ardından göreve gelecek isim belirlenecek.109 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Rusya'nın her bölgesinde yerel saatle 08.00'de açılan sandıklar 20.00'de kapanacak.Rusya'da bundan önceki devlet başkanlığı seçimlerinin yapıldığı 2012'de sadece üç aday yarışmıştı. Bu seçimlere sekiz aday katılıyor.

EN GÜÇLÜ ADAY PUTİN

 

Bu sekiz aday ise şöyle: Rusya'nın mevcut devlet başkanı olan bağımsız aday Vladimir Putin, Rus sosyetesinin tanınan isimlerinden biri olan liberal kadınaday Kseniya Sobçak, Komünist Parti'nin adayı Pavel Grudinin, milliyetçi çizgideki söylemleri ile bilinen Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovskiy, Rusya Halk Birliği partisinin adayı olan ve milliyetçi çizgisiyle bilinen Sergey Baburin, Komünist Parti'den ayrılan bir grubun kurduğu Rusya'nın Komünistleri isimli partinin adayı olan ve geleneksel bir komünist olarak tanımlanabilecek Maksim Suraykin, ekonomi ve ticaret politikaları ile öne çıkan Büyüme Partisi'nin adayı Boris Titov ve liberal Yabloko Partisi'nin adayı Grigoriy Yavlinskiy.

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