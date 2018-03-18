18 Mart 2018 Pazar1 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:40Güneş 07:05Öğle 13:18İkindi 16:39Akşam 19:20Yatsı 20:40
    • 17°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 117.216 0.01
  • Altın: 165,687 0.51
  • Dolar: 3,9176 0.52
  • Euro: 4,8144 0.31

Sahte MİT’çiler böyle yakalandı!

»
Sahte MİT’çiler böyle yakalandı!
İranlı milyarder işadamı A.S.(35) ve kız kardeşlerini, kendilerine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) süsü vererek İstanbul’da kaçıran fidye çetesi yakalandı.
Sahte MİT’çiler böyle yakalandı! Sahte MİT’çiler böyle yakalandı! Sahte MİT’çiler böyle yakalandı!

İranlı milyarder işadamı A.S. (35) ve kız kardeşlerini İstanbul'da kaçıran sahtekarlar yakalandı.

İddiaya göre; Dubai ve Rusya'da yatırımları olan A.S. (35) ve kız kardeşleri M.S. ile M.S. Türkiye'de tatildeydi. Üç kardeş, güvenlikleri için Dubai'de bir İngiliz güvenlik şirketiyle anlaştı. Onlar da bir Türk özel güvenlik görevlisini işe aldı.

 

İranlı turistler, Beyoğlu'na bağlı Sütlüce'de kaldıkları otele gelen 3 kişi tarafından 24 Ekim'de kaçırıldı. MİT görevlisi ve polis olarak kendilerini tanıtan şebeke, 3 kardeşi Ayazağa'da metruk bir binaya götürürken, 3 kardeşin 500 bin euro değerindeki ziynet eşyalarını çaldı.

Ailenin polise ihbarı sonrası başlayan soruşturma sonrası üç kardeş fidyeciler tarafından 30 saat sonra serbest bırakıldı. Gerçeği öğrenen turistler şikayetçi oldu.

Üç kardeşin otel odalarını boşaltan dört kişinin güvenlik gerekçesiyle tutulan İngiliz korumalar S.C., J.A. ve P.B. olduğu saptandı. İngiliz şüphelilerin olaydan saatler sonra İngiltere'ye kaçtıkları belirlendi.

Olayı planlayan ve uluslararası çetenin üyesi olduğu saptanan "Lorient" kod adlı Belçika uyruklu S.E.A.W., Atatürk Havalimanı'nda yakalandı. 1'i Belçika, 2'si İran uyruklu üç şüpheli ve Türk üç özel güvenlik görevlisi olmak üzere 6 şüpheli operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

SABAH

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Metrobüs cinayetinin zanlıları 3 çocuk çıktı!Metrobüs cinayetinin zanlıları 3 çocuk çıktı!İstanbul Sefaköy’de metrobüs durağının ilerisinde bulunan çalılık bir bölgede bıçaklanan ve kaçarken gittiği metrobüs durağının merdivenlerinde kan kaybından hayatini kaybeden 25 yaşındaki G. A.'in katil zanlıları ortaya çıktı.
Sahte MİT’çiler böyle yakalandı!Sahte MİT’çiler böyle yakalandı!İranlı milyarder işadamı A.S.(35) ve kız kardeşlerini, kendilerine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) süsü vererek İstanbul’da kaçıran fidye çetesi yakalandı.
Erdoğan'dan Diyarbakır'a müjde!Erdoğan'dan Diyarbakır'a müjde!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Kupası finalinin mayıs ayında Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
İşte Çiftlik Bank'ın zincir vurgunu!İşte Çiftlik Bank'ın zincir vurgunu!Milyonlarca lirayı toplayıp ortadan kaybolan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın ‘franchising’ yöntemi ile Türkiye genelinde 150 bayilik verdiği ortaya çıktı.
ABD'li isimden PKK'ya 'kilise' kıyağı!ABD'li isimden PKK'ya 'kilise' kıyağı!FETÖ ve PKK adına suç işlemekten tutuklanan, hakkında 35 yıl hapis istenen ABD’li sözde papaz Brunson için hazırlanan iddianamede çarpıcı bilgiler yer aldı.
Bu da CHP’nin Çiftlik Bank’ıBu da CHP’nin Çiftlik Bank’ıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 akrabasının, Ataşehir Belediyesi'nde bankamatik memuru olduğu belirlendi.
  • Ambargo yedik, kendimiz ürettik!18 Mart 2018 Pazar 09:48
  • Afrin operasyonunda en kritik gün!18 Mart 2018 Pazar 09:45
  • İHA'lar GPS ile takip edilecek17 Mart 2018 Cumartesi 16:00
  • Kesik el cinayeti sanığına 2 kez müebbet hapis!17 Mart 2018 Cumartesi 15:30
  • Çiftlik Bank buz dağının görünen yüzü! Asıl tehlike...17 Mart 2018 Cumartesi 14:35
  • YPG'nin hastane vuruldu yalanını çürüten görüntüler17 Mart 2018 Cumartesi 14:10
  • Bakanlık açıkladı! Bunu yapan ihya oldu17 Mart 2018 Cumartesi 13:45
  • Erdoğan: Artık an meselesi! Müjde yakında17 Mart 2018 Cumartesi 13:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...17 Mart 2018 Cumartesi 13:38
  • “51 yıl ceza çok hafif, biz idam istiyoruz”17 Mart 2018 Cumartesi 13:18
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri