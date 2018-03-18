İşte Atina'yı kışkırtan ülkeler!

Yunanistan’la son dönemde yaşanan gerilim Ege’de tırmandırılıyor. İt dalaşlarıyla bilinen gerginlikler, son zamanlarda NATO uçuşu yapan Türk jetlerine engellemeye vardı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Yunanistan’ın hayli agresifleşen hareketlerine karşı Ege semalarında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da ısınan sularda teyakkuzu arttırdı.

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Yunanistan’ın bu agresifliğinin arkasında ise bilindik isimler var. Halen Ege’de Yunanistan ile ortak tatbikata imza attıkları bilinen ABD, İngiltere, BAE, İtalya ve perde gerisinde İsrail bulunuyor.

GERİLİM BATIYA KAYDIRILDI

Türkiye, Fırat Kalkanı harekatında imza attığı “beklenmeyen” başarının ardından Afrin’de Amerika tarafından özel olarak eğitilmiş PKK/PYD-YPG unsurlarını hezimete uğrattı. Gerek Türkiye’nin Suriye’deki varlığından gerekse hazırlanan terörist orduyu yıkmasından rahatsız olan güçler bu kez batıdan harekete geçti. Son dönemde Yunanistan üzerinden Ege gerilimi hayli tırmandırıldı. Yunanistan ile Cumhurbaşkanlarının karşılıklı restleşmesine varan gerilim devam ederken, yaşanan it dalaşlarında önemli detaylar ortaya çıktı.

NATO UÇUŞLARINA BİLE ENGELLEME YAPIYORLAR

Doğu Akdeniz’de doğalgaz aramaları üzerinden yapılan ihlal girişimine Türk Deniz Kuvvetleri’nin müdahalesiyle artan gerilim kısa süre önce Ege Denizi’ne taşınmıştı. Gerginlik, hava sahasını da kapsayacak şekilde genişledi. Edinilen bilgiye göre, Yunanistan ile her dönem gündemde olan havada it dalaşı Türkiye’nin NATO uçuşlarına engelleme yapmaya kadar varan ciddi agresif girişimlere dönüştü. Kısa bir süre önce daha açıklarda yaşanan gerilim Gökçeada ve Bozcaada yakınlarına kadar dayandı. Eğitim uçuşlarındaki en ufak bir ihlal bile Yunanistan tarafından ciddi sert tutumla karşılaşmaya başladı.

Tüm bunlar devam ederken Yunanistan, envanterindeki J-SOW füzelerini arttırdı. Yunanistan’a Amerika tarafından verilen J-SOW füzeleri, 100 km uzaklıktan, o ülkenin füze savunmasına girmeden vurma imkanı veriyor.

AYNI TONDA KARŞILIK BULDU

Türkiye ise Yunanistan’ın bu kışkırtıcı tavrına karşı sağduyulu hareket etmekle birlikte gösterilen agresif hareketlere karşı eş değer yoğunlukta karşılık veriyor. Bu durum, iki ülkenin Cumhurbaşkanları arasında yaşanan restleşmede de net olarak ortaya konuldu. Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un, “Türkiye bizi mecbur bırakırsa atalarımızın yaptığını yaparız” tehdidine aynı tonda yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hafıza tazelemek isteyenler gitsinler yakın tarihlerine baksınlar. Boylarından büyük laflar edenler gitsinler masal yerine önce iyi bir tarih kitabı okusunlar. Sakarya Meydan Muharebesi’nde salamura olmaktan nasıl kurtulduklarını, denize dökülerek burayı terk ettiklerini unutmasınlar” ifadelerini kullanmıştı.

Deniz ve havadan kışkırtma

Yunanistan, Türkiye ile gerginliği tırmandırma stratejisini hem deniz hem de havadan sürdürüyor. Türk karasularını sık sık askeri gemileriyle ihlal etme girişiminde bulunan Atina, havadan ise Türk F-16'larına önleme girişiminde bulunuyor. Yunanistan, Türk uçaklarının NATO görevi kapsamındaki uçuşlarında dahi tacizlerine devam ediyor.

YENİ ŞAFAK