Metrobüs cinayetinin zanlıları 3 çocuk çıktı!

İstanbul Sefaköy’de metrobüs durağının ilerisinde bulunan çalılık bir bölgede bıçaklanan ve kaçarken gittiği metrobüs durağının merdivenlerinde kan kaybından hayatini kaybeden 25 yaşındaki G. A.'in katil zanlıları ortaya çıktı.

Küçükçekmece Sefaköy metrobüsdurağının ilerisinde bulunan çalılık bölgede geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen ve polis tutanaklarına yansıyan olay şöyle gelişti.

Sefaköy, Metrobüs köprüsü altında pazartesi akşamı meydana gelen olayda, iş görüşmesinin ardından evine dönen G. A. yeşillik alanda bıçaklanarak öldürüldü. Küçükçekmece Asayiş Büro ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. Ekipler kamera görüntülerini inceledi. Araştırma sürerken, polis ekipleri, 44 yaşındaki M.A. adlı bir kişinin de aynı olayda bıçakla yaralandığını ve hastanede tedavi gördüğünü belirledi. Önceleri M.A.’nın olayın faili olduğu iddiaları yayılırken polisin yaptığı araştırmada M.A’nın da olayda mağdur olduğunu belirlendi.

Kalçasından bıçaklandığı belirlenen ve tedavi altına alındığı hastanede ifadesine başvurulan M.A., G.A.'nın kendisinin bıçaklamadığını, kendilerine saldıran 3 genç tarafından bıçaklandığını ifade etti. İfadesinde saldırganların kendilerine çalılık bölgede tuvaletlerini yaparken görünce bu nedenle saldırdıklarını ileri süren M.A. ifadesinin ardından saldırganları yakalamak için harekete geçen ekipler, olayın yaşandığı bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Yapılan kamera incelemelerinde olay saatinde olay yerinden geçen S.A, E.G ve K.G. isimli çocukları adreslerini belirleyip gözaltına alan polis, S.A'nın ailesinin ileri sürdüğü gibi tinerci olmadıklarını birinin öğrenci diğerlerinin ise işçi olarak çalıştığını ve sabıka kayıtlarının bulunmadığını tespit etti.

Gözaltına alındıktan sonra emniyette ifadeleri alınan 3 çocuk olayı gerçekleştiren şahıslar olduğunu itiraf ederken S.A.’ nın ise cinayette kullanılan bıçağı kullanan şahısın kendisi olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

3’ünün de ifadesinde,"Olay yerinden geçerken kendilerini çalılıkların arasında uygunsuz vaziyette gördük. Kendilerini uyarınca da saldırıyla karşılaştık. Bizi dövmeye kalkıştılar. Bizde canımızı kurtarmak için karşılık verdik ve çıkan kavgada bıçakladık" dedikleri öğrenildi.

3 çocuk emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi.