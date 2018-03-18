'PKK devletine' Suud fonu!

Suriye’de geniş toprakları PKK/PYD’nin ele geçirmesini sağlayan ABD, ‘terör devletinin’ finansmanı konusunda Suudilerle anlaştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, Suriye’nin kuzey ve doğu kesimlerinin yeniden inşası üzerine bir anlaşma yaptığı öne sürüldü. Washington Post gazetesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, aralık ayında Trump ile Muhammed bin Selman arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede Trump’ın Muhammed bin Selman’dan yeniden inşa faaliyetleri için dört milyar dolar talep ettiğini söyleyen yetkililer, iki lider arasında bir anlaşmaya varıldığını belirtti. Gazetenin haberinde, Washington yönetiminin Suriye’deki planı, Suriye’nin doğusu ve kuzeyinde ‘DEAŞ’dan alınan bölgelere Esed, Rusya ve İran’ın yerleşmesini ve DEAŞ’ın yeniden ortaya çıkmasını engellemek’ şeklinde tanımlandı.

Donald Trump’ın, Suudi Arabistan’ın yanı sıra başka ülkelerden de benzer şekilde maddi destek isteyeceği kaydedildi. Trump, uzun süredir ABD’nin güvenlik şemsiyesinden faydalanan ülkelerin yeterince harcama yapmadığını savunuyordu. Muhammed bin Selman ile Trump arasındaki görüşmeye ilkişkin haberin, Veliaht Prens’in pazartesi günü yapacağı ABD ziyareti öncesi gelmesi dikkat çekti. ABD’li yetkililer, Washington’ın yeniden inşa için geçen ay Suriye’ye 200 milyon dolar bağışlama kararına dikkat çekerek Suudilerin vereceği dört milyar doların önemli bir meblağ olduğunu dile getirdi.

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteğiyle Suriye’de DEAŞ kontrolünde bulunan geniş bölgeleri ele geçirmişti. Rakka ve Deyrizor vilayetlerinde önemli ölçüde kontrol sağlayan PYD, Suriye’nin petrol, doğalgaz ve tarım havzalarının da büyük bölümüne sahip olmuştu. Ancak Rakka başta olmak üzere DEAŞ’dan alınan bölgelerde yaşanan büyük yıkım, yeniden inşa sorununun gündeme gelmesine neden oldu. ABD yönetimi, aralık ayında açıkladığı dış politika strateji belgesinde söz konusu bölgelerin yeniden inşasına ve buralarda siyasi bir yapı kurulmasına öncelik vereceğini duyurmuştu.

ABD’Lİ YETKİLİ: REJİM PYD İLE ANLAŞSIN

Washington Post’a konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, PYD’nin Suriye rejimiyle anlaşması gerektiğini söyledi. Esad’ın ülkedeki kontrolü artırdığına ve ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını büyütmeye istekli olmadığına dikkat çeken yetkili, PYD’nin ana omurgasını oluşturduğu SDG için yapılacak en mantıklı şeyin rejimle anlaşmak olduğunu savundu. ABD yönetiminde Suriye’de nasıl bir politika izleneceğine dair fikirlerin net olmadığı belirtiliyor.

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