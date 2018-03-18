17 Mart 2008'de yayın hayatına başlayan NTV Spor'un son yayını, Fenerbahçe- Galatasaray maçının hemen ardından ekrana gelen olan Yüzde 100 Futbol programıyla gerçekleşti.
Kanalı, NTV Spor'un ekran yüzleri Murat Kosova ve Rıdvan Dilmen kapattı. Saatler 22.30'u gösterdiğinde NTV Spor'un yerine DMAX yayına başladı. Discovery Communications’ın bünyesinde yayına başlayacak olan DMAX, NTV Spor'un frekansıyla 22.30'dan itibaren yayına girdi.
18 Mart 2018 Pazar1 Recep 1439
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Bir dönem bitti! NTV Spor kapandı!
17 Mart 2008'de yayın hayatına başlayan NTV Spor'un son yayını, Fenerbahçe- Galatasaray maçının hemen ardından ekrana gelen olan Yüzde 100 Futbol programıyla gerçekleşti.
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