18 Mart 2018 Pazar1 Recep 1439
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Şırnak'ta çatışma! Yaralı askerler var

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Şırnak'ta çatışma! Yaralı askerler var
Şırnak’ın Silopi ilçesinde PKK’lı teröristlerce Hisar Tank Taburuna düzenlenen roketatarlı saldırıda 6 asker yaralandı. Saldırının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
Şırnak'ta çatışma! Yaralı askerler var Şırnak'ta çatışma! Yaralı askerler var Şırnak'ta çatışma! Yaralı askerler var

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde bir grup PKK’lı terörist tarafından Silopi ilçesinde bulunan Hisar Tank Taburuna roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 asker yaralandı. Saldırıya güvenlik güçlerinin de ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma, teröristlerin arazi şartlarından faydalanarak kaçmasıyla sona erdi. Yaralılardan 4’ü ambulansla Cizre Devlet Hastanesine, 2’si ise helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. 

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