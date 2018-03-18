18 Mart 2018 Pazar1 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:40Güneş 07:05Öğle 13:18İkindi 16:39Akşam 19:20Yatsı 20:40
    • 23°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 117.216 0.01
  • Altın: 165,687 0.51
  • Dolar: 3,9176 0.52
  • Euro: 4,8144 0.31

Hasan Celal Güzel yoğun bakıma alındı!

»
Hasan Celal Güzel yoğun bakıma alındı!
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel (73), fizik tedavi için geldiği Denizli’de rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir nakil beklediği ifade eden Güzel, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Hasan Celal Güzel yoğun bakıma alındı! Hasan Celal Güzel yoğun bakıma alındı! Hasan Celal Güzel yoğun bakıma alındı!

Pamukkale ilçesi, Karahayıt Mahallesi’ndeki bir otele fizik tedavi için gelen eski bakan Hasan Celal Güzel, bugün saat 10.00 sıralarında aniden fenalaştı. Güzel, ambulansla Denizli’deki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir nakli beklediği bildirilen Güzel, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Güzel’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Doktorlar, durumu ağır olan Güzel’in hava ambulansı ile Ankara’daki başka bir hastaneye sevkine karar verdi. Güzel’in sevki için Sağlık Bakanlığı’ndan istenen hava ambulansının beklendiği öğrenildi.

38 yaşındayken Türkiye’nin en genç Başbakanlık Müsteşarı olan, 24 Ocak 1980 kararlarında önemli rol oynayan Hasan Celal Güzel, Anavatan Partisi Gaziantep Milletvekilliği, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı ve son olarak Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli yeniden Genel BaşkanDevlet Bahçeli yeniden Genel BaşkanDevlet Bahçeli, MHP'nin 12. Olağan Kurultayında Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçildi.
Süreç başladı! Bundan sonra sadece 1 TLSüreç başladı! Bundan sonra sadece 1 TLAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın daha önce duyurduğu ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylanan Büyükşehir otoparklarında "1" TL ücret uygulaması hayata geçirildi.
Hasan Celal Güzel yoğun bakıma alındı!Hasan Celal Güzel yoğun bakıma alındı!Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel (73), fizik tedavi için geldiği Denizli’de rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir nakil beklediği ifade eden Güzel, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Şırnak'ta çatışma! Yaralı askerler varŞırnak'ta çatışma! Yaralı askerler varŞırnak’ın Silopi ilçesinde PKK’lı teröristlerce Hisar Tank Taburuna düzenlenen roketatarlı saldırıda 6 asker yaralandı. Saldırının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözlerimin hemen başında bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO mensupları tarafından 8.30 itibariyle kontrol altına alınmıştır" dedi.
Afrin'den bomba görüntü düştü!Afrin'den bomba görüntü düştü!Afrin kent merkezinde kontrol sağlandı. Kent merkezine Türk bayrakları asıldı.
  • Metrobüs cinayetinin zanlıları 3 çocuk çıktı!18 Mart 2018 Pazar 10:04
  • Sahte MİT’çiler böyle yakalandı!18 Mart 2018 Pazar 09:57
  • Erdoğan'dan Diyarbakır'a müjde!18 Mart 2018 Pazar 09:55
  • İşte Çiftlik Bank'ın zincir vurgunu!18 Mart 2018 Pazar 09:54
  • ABD'li isimden PKK'ya 'kilise' kıyağı!18 Mart 2018 Pazar 09:54
  • Bu da CHP’nin Çiftlik Bank’ı18 Mart 2018 Pazar 09:51
  • Ambargo yedik, kendimiz ürettik!18 Mart 2018 Pazar 09:48
  • Afrin operasyonunda en kritik gün!18 Mart 2018 Pazar 09:45
  • İHA'lar GPS ile takip edilecek17 Mart 2018 Cumartesi 16:00
  • Kesik el cinayeti sanığına 2 kez müebbet hapis!17 Mart 2018 Cumartesi 15:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri