18 Mart 2018 Pazar1 Recep 1439
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Süreç başladı! Bundan sonra sadece 1 TL

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın daha önce duyurduğu ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylanan Büyükşehir otoparklarında "1" TL ücret uygulaması hayata geçirildi.
Süreç başladı! Bundan sonra sadece 1 TL
Süreç başladı! Bundan sonra sadece 1 TL Süreç başladı! Bundan sonra sadece 1 TL Süreç başladı! Bundan sonra sadece 1 TL

Zabıta ekipleri tarafından Büyükşehir Belediyesine ait tüm otoparklarda tarife değişikliğine ilişkin bilgilendirme pankartları asıldı.

12 Mart'ta Başkan Mustafa Tuna yönetiminde düzenlenen Belediye Meclisi toplantısında Başkanlık Yazısı ile gelen "Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü, ASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası Ankara Büyükşehir Belediyesine ait şirketler ile bunların iştiraklerine ait Ankara mücavir alan sınırları içinde bulunan, çalıştırılan veya kiraya verilen yol boyu otoparklar, açık otoparklar, çok katlı otoparklar ve kapalı tüm otoparklarda trafik akışını rahatlatmak, vatandaşlarımızı otopark alışkanlığına sevk etmek için tüm otoparklarda ücret tarifesinin 1 saate kadar ücretsiz, 1 saatten sonra 24 saat 1 TL olarak uygulanacaktır" şeklindeki gündem maddesi onaylanarak karara bağlanmıştı.


Buna göre Büyükşehir Belediye Meclisinin 12 Mart 2018 tarih ve 332 no'lu kararı uyarınca otopark tarifesi artık 1 saate kadar ücretsiz, 1-24 saat arasında ise 1 TL olarak uygulanacak.

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