18 Mart 2018 Pazar1 Recep 1439
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Muhammed bin Selman hakkında ilginç iddia!

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20 Mart'ta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Muhammed bin Selman hakkında ilginç iddia!
Muhammed bin Selman hakkında ilginç iddia! Muhammed bin Selman hakkında ilginç iddia! Muhammed bin Selman hakkında ilginç iddia!

Geçtiğimiz hafta İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 20 Mart'ta da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.Henüz Suudi kadınlara getirilen haklardan yararlanamayan tek bir kadın var; bin Selman'ın annesi... NBC News'in 14 eski ve yeni ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, annesini iki yıldan fazla zamandır babası Kral Selman'ı görmesini engellediği öne sürüldü. 

 

Eski ve yeni yetkililer, Trump'ın Beyaz Saray'ın önemli bir müttefiki olan Prens Muhammed'in yurt dışında tedavi gören annesinin nerede olduğu hakkında uydurma açıklamalar yaptığını, bu yüzden de Kral Selman bu kayboluşun arkasında oğlunun olduğunu bilmediğini iddia etti. 

Veliaht Prens, kraliyet ailesinde çatlak yaratacağı gerekçesiyle annesinin kendisinin kral olmasını istemediğini düşünüyor ve babasını ikna etmesinden korkuyor. Selman'ın annesini Suudi Arabistan'daki bir sarayda babasının haberi olmadan ev hapsinde tuttuğu söyleniyor.

Geçtiğimiz Haziran ayında, henüz 31 yaşındayken, Prens Muhammed aniden petrol zengini krallığın veliaht prensi kuzenini yerinden etti. Kasım ayında, hükümetin yolsuzluğa karşı bir önlem olarak nitelendirdiği, kraliyet ailesinin rakipleri de dahil olmak üzere 200'den fazla Suudi yetkilisi ve iş adamının tutuklanmasında görev aldı. 

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