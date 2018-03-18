18 Mart 2018 Pazar1 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:40Güneş 07:05Öğle 13:18İkindi 16:39Akşam 19:20Yatsı 20:40
    • 19°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 117.216 0.01
  • Altın: 165,687 0.51
  • Dolar: 3,9176 0.52
  • Euro: 4,8144 0.31

Moody's'in foyasını ortaya çıkardı

»
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesini değerlendirdi. Elvan, Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesindeki muhtemel FETÖ bağlantısını açıkladı.
Moody's'in foyasını ortaya çıkardı
Moody's'in foyasını ortaya çıkardı Moody's'in foyasını ortaya çıkardı Moody's'in foyasını ortaya çıkardı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesiyle ilgili, "Bunlar FETÖ ağzıyla bir rapor hazırlamışlar. Muhtemelen yurt dışındaki bazı FETÖ'cülerle de görüşmüş, irtibatlı da olabilirler ama bunları çok fazla önemsememiz söz konusu değil." dedi.

Elvan, Kanal 7 televizyonunda Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi Programı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

 

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de şehir merkezinde kontrolün sağlandığını ifade eden Elvan, "İnşallah gerçekten ülke olarak hedeflediğimiz gibi o bölgeyi tamamıyla teröristlerden arındırır ve gerçek Afrinlilerin o bölgeye yerleşmelerini, huzur içerisinde, mutluluk içerisinde yaşamalarını temin ederiz." diye konuştu.

Türkiye'nin gücünü tüm dünyanın gördüğünü dile getiren Elvan, terörle mücadelenin bundan sonra da devam edeceğini kaydetti.

'CARİ AÇIK BEKLENTİMİZ 5,5'

Cari açık konusuna değinen Elvan, dünya ekonomisinde çok ciddi bir canlanma yaşandığını ve özellikle ihracat açısıdan Türkiye ekonomisinin bu canlanmayı fırsata dönüştürdüğünü söyledi.

Elvan, Türkiye'nin sanayi yapısının ara malı ithalatına bağımlı olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Toplam ithalatımız içerisinde ara malının oranı yüzde 75'ler seviyesinde. Dolayısıyla işletmelerimiz, fabrikalarımız daha çok ara malı ithalatı gerçekleştirmeye başladılar. Emtia fiyatlarında artış söz konusu oldu. Bunun ötesinde petrol fiyatlarında son bir yılda aşağı yukarı yüzde 45'lik bir artış söz konusu oldu, yani 45 dolardan 65-66 dolarlara çıkan bir petrol fiyatlarında artış söz konusu oldu. Bunları bir bütün olarak aldığımızda, 2017 yılının geneline baktığımızda yüzde 5,5 civarında bir cari açık gerçekleşmesini bekliyoruz."

'MOODY'S'IN RAPORU FETÖ AĞZIYLA HAZIRLANMIŞ'

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine ilişkin de konuşan Elvan, Moody's'in raporunun "siyasi, maksadını aşan, taraflı ve tutarsız" bir rapor olduğunu belirtti.

Raporda "Orta Vadeli Program ve 11. Kalkınma Planı'nda enflasyona karşı bir tolerans olduğu ifade edildiğini" kaydederek, "Halbuki 11. Kalkınma Planı yok daha. Yani biz 11. Kalkınma Planında enflasyona karşı bir tolerans gösterdiğimizi ifade etmişiz, 11. Kalkınma Planı'nın metni yok ortada." diye konuştu.

"Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının kamudan atılmasından sonra kamuda kurumsal kalite düşüyor" şeklinde bir ifadenin de raporda yer aldığını anlatan Elvan, şöyle devam etti:

"Tam tersine, özellikle bu FETÖ mensuplarının kamudan temizlenmesiyle birlikte kamunun çok daha rahat, çok daha rasyonel bir hareket eden yapıya kavuştuğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bunlar FETÖ ağzıyla bir rapor hazırlamışlar. Muhtemelen bilemiyorum yurt dışındaki bazı FETÖ'cülerle de görüşmüş, irtibatlı da olabilirler ama bunları çok fazla önemsememiz söz konusu değil."

'2018 YILI YATIRIMCI AÇISINDAN ÇOK İYİ BİR YIL OLACAK'

Büyüme performansına dair de görüşlerini paylaşan Elvan, tüm makro ekonomik göstergelere bakıldığında 2018 yılına çok iyi başlandığını söyledi.

Kapasite kullanım oranlarımız halen yüksek olduğunu ve bu yıl ihracatta ilk kez 160 milyar doların aşılacağını vurgulayan Elvan, yatırımlar açısından da bu yılın canlı bir yıl olacağını kaydetti.

Yatırım yapma arzusu içerisinde olanların sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Elvan, "Yatırım yeri tahsisi konusunda yoğun bir talep olduğunu biliyorum. 2017 yılına göre 2018 yılı yatırım açısından daha iyi bir yıl olacak. Bekle-gör politikasının yavaş yavaş terk edilmeye başlandığını görüyorum." şeklinde konuştu.

İşsizlik oranlarına dair de konuşan Elvan, yüzde 10,4 düzeyindeki işsizliğin yüksek bir oran olmasına karşın Türkiye'de işgücüne katılım oranının her geçen gün arttığının unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin geçen yıl istihdam açısından çok başarılı olduğunu belirten Elvan, "1,6 milyon kişiye ilave istihdam sağladık. Bu önemli bir rakam. Tabii ki hedefimiz, işsizlikte tek haneli rakama ulaşmak. Bu yönde yoğun bir çaba sarf ediyoruz ama işsizlik konusunda Türkiye'yi ve bizleri eleştirenlerin şunu görmesi lazım: İstihdam oluşturma alanında Türkiye'den daha başarılı bir ülke var mı, bana göstersinler? Yok." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonla ilgili gelişmelere de değinen Elvan, enflasyonun düşmeye devam edeceğini kaydetti.

Özellikle gıda ürünlerindeki zayiatın en aza indirilmesi gerektiğini ifade eden Elvan, "Özellikle tarladan tüketiciye ulaşıncaya kadar olan o tüm süreçleri bir bütün olarak ele aldık. Soğuk zincirler, depolama sistemleri oluşturmamız gerekiyor. Buna yönelik teşvik mekanizmalarımızı inşallah önümüzdeki günlerde devreye sokacağız." dedi.

11. KALKINMA PLANI 80 MİLYIONU TEK HEDEFE ODAKLAYACAK

11. Kalkınma Planı çalışmalarına da değinen Elvan, 15-16 aydan beri Plan üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Mümkün olduğunca çok katılımcının plana katkı sağlamasını amaçladıklarını dile getiren Elvan, "11. Kalkınma Planımız gerçekten önümüzdeki 15-20 yılın perspektifini ortaya koyacak, ülkemizdeki 80 milyon vatandaşımızın yine tek bir hedefe odaklanmasını sağlayacak olan bir plan olacak." diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan'ın kuzeni son yolculuğuna uğurlandıErdoğan'ın kuzeni son yolculuğuna uğurlandıBolu'nun Gerede ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Moody's'in foyasını ortaya çıkardıMoody's'in foyasını ortaya çıkardıKalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesini değerlendirdi. Elvan, Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesindeki muhtemel FETÖ bağlantısını açıkladı.
TSK, Afrin'de şehit ve yaralı sayısını açıkladı!TSK, Afrin'de şehit ve yaralı sayısını açıkladı!TSK, Afrin'de Harekâtın başlangıcından itibaren toplam 3603 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK ayrıca 46 şehit ve 225 yaralımız olduğunu duyurdu.
Devlet Bahçeli yeniden Genel BaşkanDevlet Bahçeli yeniden Genel BaşkanDevlet Bahçeli, MHP'nin 12. Olağan Kurultayında Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçildi.
Süreç başladı! Bundan sonra sadece 1 TLSüreç başladı! Bundan sonra sadece 1 TLAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın daha önce duyurduğu ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylanan Büyükşehir otoparklarında "1" TL ücret uygulaması hayata geçirildi.
Hasan Celal Güzel yoğun bakıma alındı!Hasan Celal Güzel yoğun bakıma alındı!Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel (73), fizik tedavi için geldiği Denizli’de rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir nakil beklediği ifade eden Güzel, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
  • Şırnak'ta çatışma! Yaralı askerler var18 Mart 2018 Pazar 12:05
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin müjdesi18 Mart 2018 Pazar 12:05
  • Afrin'den bomba görüntü düştü!18 Mart 2018 Pazar 11:58
  • Metrobüs cinayetinin zanlıları 3 çocuk çıktı!18 Mart 2018 Pazar 10:04
  • Sahte MİT’çiler böyle yakalandı!18 Mart 2018 Pazar 09:57
  • Erdoğan'dan Diyarbakır'a müjde!18 Mart 2018 Pazar 09:55
  • İşte Çiftlik Bank'ın zincir vurgunu!18 Mart 2018 Pazar 09:54
  • ABD'li isimden PKK'ya 'kilise' kıyağı!18 Mart 2018 Pazar 09:54
  • Bu da CHP’nin Çiftlik Bank’ı18 Mart 2018 Pazar 09:51
  • Ambargo yedik, kendimiz ürettik!18 Mart 2018 Pazar 09:48
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri