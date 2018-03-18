Teröristbaşı Müslim'den komik Afrin açıklaması!

Zeytin Dalı Harekatı'nın en kritik sürecine sabah 04:15’de start verildi. Afrin ilçe merkezinde Özel Kuvvetler'e bağlı askeri birlikler 01:20’de sızma operasyonunu başlattı. 14 sektöre (bölüm) ayrılan ilçede operasyon ilk aşamada 7 farklı noktadan başladı. Saatler 08.30'u gösterdiğinde Afrin kent merkezi ele geçirildi.
YPG'Lİ TERÖRİSTLER ARKALARINA BAKMADAN KAÇMIŞ
Afrin'de YPG/PKK'lı teröristler TSK karşısında direnemeyeceklerini anlayınca birkaç gün önce silahlarını araçlara yükleyerek kaçtı.
SALİH MÜSLİM'DEN KOMİK SAVUNMA
Müslüm mesajında, "Geri çekilmek savaşı kaybetmek anlamına gelmez. Kürt halkı soykırım planlayanlara karşı kendisini savunmaya ve mücadeleye devam edecek. Zafer Kuzey Suriye halklarının olacak" dedi.