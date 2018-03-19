19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
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Enes Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!

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Enes Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
İspanya La Liga'da Villarreal, Enes Ünal'ın golleriyle Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.
Enes Atletico Madrid'i tek başına dağıttı! Enes Atletico Madrid'i tek başına dağıttı! Enes Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Villarrealsahasında Atletico Madrid'i ağırladı. Enes Ünal, 74. dakikada oyuna girdiği maçta 2 gol attı ve Villarreal, Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Atletico Madrid, 20. dakikada Griezmann'ın penaltı golüyle öne geçerken ilk yarı deplasman ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.

74. DAKİKADA GİREN ENES ÜNAL, 2 GOL ATTI

Oyuna yedek kulübesinde başlayan Milli forvet Enes Ünal, maçın 74. dakikasında Fornals'ın yerine oyuna dahil olurken 82. dakikada şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve eşitliği yakaladı.

90+1. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Enes Ünal, kazanılan kornerin ardından yaşanan karambolde topu ağlara gönderip kendisinin ve takımının 2. golünü attı ve Villarreal, Enes'in golleriyle Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Villarreal, puanını 47'ye çıkartırken 5. sıraya yükseldi. Atletico Madrid ise 64 puanda kaldı ve lider Barcelona'nın 11 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

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SPOR BAKANI BAK KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli yıldızımızın performansı karşısında sosyal medyadan esprili bir şekilde "Enes bey, ne yapıyorsunuz acaba?:)" diyerek kutlama mesajı yayınladı.

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