19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
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Başakşehir-Beşiktaş maçında şok kavga!

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Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki mücadelenin devre arasında soyunma odası koridorlarında futbolcular ve antrenörler arasında tartışma yaşandı.
Başakşehir-Beşiktaş maçında şok kavga!
Başakşehir-Beşiktaş maçında şok kavga! Başakşehir-Beşiktaş maçında şok kavga! Başakşehir-Beşiktaş maçında şok kavga!

Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın devre arasında ortalık karıştı.

İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte iki takım koridora girince olanlar oldu. Beşiktaş'ın teknik kadrosunda yer alan bir isim hakeme tepki gösteren Medipol Başakşehirli isimlerle tartışırken Arda Turan araya girdi.

Arda Turan'ın araya girmesiyle birlikte bu kişi Arda Turan'a küfür etti ve bu küfür sonrasında ortalık iyice karıştı.

Ortalık karışınca Beşiktaş'ın kaptanlarından Tolga Zengin'in de çok sinirlendiği ve futbolcuların üzerine doğru atladığı belirtildi. Sinirli olan Tolga Zengin'in kimsenin zapt edemediği bildirildi.

7-8 dakika süren bu şiddetli kavgayı polisler ve iki takımın teknik heyeti araya girerek zor önledikleri belirtildi.

ARDA TURAN'DAN AÇIKLAMA

Arda Turan'ın kavga konusuyla ilgili soru soranlara, "Tolga Zengin ile sohbet ederken bir kişinin gelip Tolga ile tartıştığını ve Tolga Zengin'in kendisini uzaklaştırarak o kişiye küfür ettiğini bunun sonucunda da kendisinin Tolga'ya 'Beni neden itiyorsun ben ayırmaya çalışıyorum' diyerek tepki gösterdiği" öğrenildi.

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