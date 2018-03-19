19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:38Güneş 07:03Öğle 13:18İkindi 16:40Akşam 19:21Yatsı 20:41
    • 19°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 117.216 0.01
  • Altın: 165,528 -0.10
  • Dolar: 3,9176 0.52
  • Euro: 4,8144 0.31

İşte Afrin Kurtuluş Kongresi'nde alınan kararlar

»
Bağımsız Kürt Rabıtası isimli kuruluşun girişimiyle Afrin Kurtuluş Kongresi düzenlendi. Kongre sonunda ise taraflar şu kararları aldı.
İşte Afrin Kurtuluş Kongresi'nde alınan kararlar
İşte Afrin Kurtuluş Kongresi'nde alınan kararlar İşte Afrin Kurtuluş Kongresi'nde alınan kararlar İşte Afrin Kurtuluş Kongresi'nde alınan kararlar

Bağımsız Kürt Rabıtası isimli kuruluşun girişimiyle Afrin Kurtuluş Kongresi düzenlendi.

Kongreye, Afrin'de kentte yaşayan ve terör örgütünden zarar gören tüm etnik grupların ileri gelenleri, kanat önderleri ve temsilcileri katıldı. Görüşmelerde kenti yönetecek toplamda 30 kişilik meclis oluşturuldu. 

Gaziantep'te bir otelde gerçekleşen Afrin Kurtuluş Kongresine, Afrin'de yaşayan ve terör örgütünden zarar gören tüm etnik grupların ileri gelenleri, kanat önderleri, temsilcileri ile yabancı ülkelerde yaşayan Afrinlilerin yer aldığı yaklaşık 100 delege katıldı.

PKK ve YPG'nin kenti işgal ettiği, uyguladığı başarısız siyaset nedeniyle yıkıcı bir savaş sonucu Afrin'in yeniden özgürlüğüne kavuştuğu duyurulan kongrenin bölgeyi temsil eden tüm elitist, siyasi, sivil sınıfları anlaşması sonucu düzenlendiği belirtildi.

Kongrenin amacının ise siyasi barış için çözüm yolu bularak, savaşın durdurulması, PKK ve PYD'nin kentte uyguladığı ölüm ve yıkım politikalarının sona erdirilmesi ve kentin yalnızlıktan kurtarılması olduğu açıklandı. 

Kongre sonunda ise taraflar şu kararları aldı: 

"Zeytin Dalı operasyonun yönetimini uluslararası yasalara, sözleşmelere tam uygunluk içinde hareket etmeyi talep etmek ve suç işleyenlerin sorumlu tutulmasını sağlanmalıdır. Afrin halkı için uluslararası garantilere huzurlu ve güvenli bir yol temin etmek, PKK'nın silahlı güçlerinin ve bağlı bulunduğu parti PYD'nin tüm temsilcilerinin Afrin'den çıkartarak, yok edilmelidir. Afrin şehrini tarafsız bir şehir ve güvenli bir alan olması için tüm tarafların askeri varlığından uzaklaştırmalı ve PKK'nın çıkartılmasının ardından da tüm silahlı tezahürleri ve yabancı unsurları bölgeden uzaklaştırmalıdır. Afrin hapishanelerinden tüm mahkumlar ve diğer taraflar (partileri) serbest bırakılmalıdır. Afrin halkı için ulusal uzlaşma çağrısında bulunulmalıdır. Kent'in yönetimini ve çevresini Afrin halkına teslim edilmeli, özellikle şehrin uzmanlarına teslim edilmelidir. Şehrin idari işleri için Afrin halkının seçtiği bir yerel meclis kurularak, bağımsız ve yetkili bir şekilde insan hakları örgütlerini denetlenmelidir. Kentteki ve köylerdeki son olaylardan etkilenenleri telafi etmek için komiteler oluşturarak, etkilenen alanları ve yerleri yeniden inşa edip, savaşın ve diğer durumların sonucu olarak şehir halkının köylerine ve şehirlerine dönmeleri sağlanmalıdır. Afrin kentinden yerel polis güçlerinin kurulması ve şehri koruyan kişiler herhangi bir partiye ait olmamalıdır. Ayrıca zorunlu askerlik olmamalı, kentin korunması ise yönetim tarafından sağlanan bir maaşla, gönüller tarafından yapılmalıdır. İç ve çevre ile ve yurt dışında uzlaşma ile tüm taraflara Afrin şehrinin bir güvenlik ve barış kaynağı olduğu konusunda güvence verilmelidir." 

30 KİŞİLİK MECLİS OLUŞTURULDU

Kongrede alınan kararlar ise hemen hayata geçirilmeye başlandı. İlk olarak, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Afrin kentini yönetecek 5'i yedek toplam 35 kişilik yerel kent meclisi oluşturuldu. Yapılan oylama, istişare ve önerilerin ardından oluşturulan meclis, kentin yeniden düzenlenmesi ve inşası için çalışmalara başlayacak. 

Kongre sözcüsü Haşan Şindi kongre ve meclis seçimiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu kongrede 30 kişiyi Afrin’de yerel meclis olarak seçtik. Biz Afrin’i yeniden inşa etmek ve yeniden düzenlemek için meclis oluşturduk. Afrin halkını tekrar kendi köylerine döndürmek ve Türkiye desteği ile güzel bir yaşam sunmak istiyoruz. inşallah bu yolda devam edeceğiz. Bu mecliste bütün etnik kökenler bulunuyor. Bu kongreyi Afrin için yaptık. 30 kişilik yerel meclis olarak bu kongrede kararlar aldık bu kararları tekrar değerlendireceğiz. Afrin’de PYD’nin yaptığı işgali biliyorsunuz. Afrin’de çok problemlerimiz var. İnşallah temizlenecek ama bunun için biraz yol açmamız ve millete yardım etmemiz lazım. Bu vesileyle gerçekleştirdiğimiz bu konferansta bu sorunlardan bahsettik“ diye konuştu. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mehmetçik yedi düveli dize getirdi! PKK’nın 40 yıllık planı çöktüMehmetçik yedi düveli dize getirdi! PKK’nın 40 yıllık planı çöktüAfrin sürecinin Türkiye lehine tamamlanması, hiç kuşkusuz Suriye - Irak - Türkiye ve İran’da konfederatif bir yapı kurmayı hedefleyen çatı yapı PKK’nın zor bir döneme girmesine neden olacak.
Büyük tehlike! Giderek yayılıyorlarBüyük tehlike! Giderek yayılıyorlarÇocukları büyük tuzağa çeken Sarahah'ın ardından şimdi de kullanıcı sayısı 5 milyona ulaşan 'Connected2.me' mesajlaşma uygulaması tehlike saçıyor
ASELSAN cinayetinde flaş gelişme! Her şey ortaya çıkıyorASELSAN cinayetinde flaş gelişme! Her şey ortaya çıkıyor12 yıl önce Milli Tank projesinin sunumunu yapacağı gün aracında ölü bulunan ASELSAN mühendisi Başbilen’in cesedini ilk görenlerden Akyol’un ifadesindeki tespitler cinayet ihtimalini güçlendiriyor.
Çiftlik Bank'tan sonra bu da yeni çıktıÇiftlik Bank'tan sonra bu da yeni çıktıÇiftlik Bank ile binlerce kişi dolandırılırken, bazı şirketler üye yaptıkları abonelerin internetteki tıklamaları üzerinden para vermeyi vaat ediyor.
Hasan Celal Güzel vefat ettiHasan Celal Güzel vefat ettiEski Devlet, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlarından Hasan Celal Güzel vefat etti.
İstanbul'da bir garip olay!İstanbul'da bir garip olay!İstanbul'da Sudanlı Abouna Issa Hassan M., kendisini ağırlayan Mehmet Akif Deveci ile restorana gitti.
  • İşte Afrin Kurtuluş Kongresi'nde alınan kararlar19 Mart 2018 Pazartesi 07:45
  • Zeytin Dalı’nın kazandırdıkları19 Mart 2018 Pazartesi 07:40
  • Linç edeceklerdi! Polis ellerinden zor aldı19 Mart 2018 Pazartesi 07:20
  • Maden ocağında göçük18 Mart 2018 Pazar 21:02
  • Teröristbaşı Müslim'den komik Afrin açıklaması!18 Mart 2018 Pazar 20:47
  • Erdoğan'ın kuzeni son yolculuğuna uğurlandı18 Mart 2018 Pazar 20:25
  • Moody's'in foyasını ortaya çıkardı18 Mart 2018 Pazar 20:11
  • TSK, Afrin'de şehit ve yaralı sayısını açıkladı!18 Mart 2018 Pazar 15:27
  • Devlet Bahçeli yeniden Genel Başkan18 Mart 2018 Pazar 14:08
  • Süreç başladı! Bundan sonra sadece 1 TL18 Mart 2018 Pazar 13:47
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri