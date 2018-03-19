19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
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Uluslararası yayın kuruluşlarından 'Türk' yalanı

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Uluslararası yayın kuruluşları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te akşam saatlerinde İsrailli güvenlik görevlisine yönelik bıçaklı saldırının bir Türk tarafından yapıldığına dair yalan haber geçti.
Uluslararası yayın kuruluşlarından 'Türk' yalanı
Uluslararası yayın kuruluşlarından 'Türk' yalanı Uluslararası yayın kuruluşlarından 'Türk' yalanı Uluslararası yayın kuruluşlarından 'Türk' yalanı

İsrail medyası başta olmak üzere, BBC Türkçe ve Euronews gibi uluslararası yayın kuruluşları, Filistin ve İsrail tarafından hiçbir resmi açıklamaya dayanmayan işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrailli güvenlik görevlisine yönelik bıçaklı saldırının bir Türk tarafından yapıldığına dair yalan haberi, saatlerce manşetlerde tuttu.

İsrail polisinin eylemi gerçekleştiren kişinin Filistinli olduğunu ve polis tarafından öldürüldüğünü açıklamasının üzerinden saatler geçmesine rağmen, BBC Türkçe, "Kudüs'te İsrailli güvenlik görevlisini bıçakla ağır yaralayan Türk öldürüldü" başlıklı haberi sitesinde tutmaya devam ederek manipülatif bir skandala imza atmış oldu.

AYNI ŞEKİLDE TUTMAYA DEVAM ETTİLER

BBC Türkçe ayrıca olayın gerçekleştiği ilk anlarda eylemcinin Türk olduğunu ifade eden Filistin'deki Fetih Hareketi'nin açıklamasına dayandırdığı haberini, Fetih'in olayın üzerinden çok geçmeden eylemcinin Filistinli olduğu yönünde düzeltmeye gitmesine rağmen haberi aynı şekilde tutmaya devam etti.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, “Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bıçaklı saldırıda bir güvenlik görevlisi yaralandı. Bölgede bulunan polis, saldırganı etkisiz hale getirdi. Yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.” ifadelerine yer verilmişti.

AA tarafından İsrail kaynaklarından alınan ve daha sonra İsrail polisi tarafından teyit edilen haberde, eylemi gerçekleştiren kişinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Ukraba köyü sakinlerinden 28 yaşındaki 2 çocuk babası Abdurrahman Beni Fazıl isimli bir Filistinli olduğu bilgisi aktarılmıştı.

İsrail polisi olaydan sonra güncellediği açıklamasında da eylemi gerçekleştirenin Filistinli olduğunu ve çevredeki polisler tarafından ateş açılarak öldürüldüğünü ifade etmişti.

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