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Çiftlik Bank'tan sonra bu da yeni çıktı

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Çiftlik Bank ile binlerce kişi dolandırılırken, bazı şirketler üye yaptıkları abonelerin internetteki tıklamaları üzerinden para vermeyi vaat ediyor.
Çiftlik Bank'tan sonra bu da yeni çıktı
Çiftlik Bank'tan sonra bu da yeni çıktı Çiftlik Bank'tan sonra bu da yeni çıktı Çiftlik Bank'tan sonra bu da yeni çıktı

Binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank skandalı, benzer yapılanmaları gün yüzüne çıkardı. Çiftlik Bank’a alternatif olarak kurulan oyunlarda farklı bir dolandırıcılık sistemi ortaya çıktı. Bu sistemde, hediye edilen bilgisayarlara merkezden erişiliyor ve çeşitli sitelere otomatik olarak ‘tıklama’ yapan kullanıcılara günlük 5 dolar verileceği söyleniyor. Asıl kazanan ise sistemi kuran oluyor. Bir başka yöntem ise Bitcoin kazanma vaadiyle internet kullanıcılarını cinsel içerikli oyunlara yönlendiriyor. Sitelerdeki linklere tıklandığında, kullanıcılar cinsel içerikli oyunlarla karşılaşıyor. Bu oyun sisteminde, yurtdışında popülerliğini koruyan ve Bitcoin kazandıran ‘Eros’ sitesi örnek alınmış. 12 bin müşteriye sahip olduğu öne sürülen bir başka şirket, üye yaptığı abonelerin internetteki tıklamaları üzerinden para vermeyi vaat ediyor. Çeşitli sitelere ‘tıklama’ yapan kullanıcılar günde 5 dolar kazanıyor! Bu sistemde şirket ile kullanıcılar arasındaki tek evrak, şirket tarafından hediye olarak gönderilen bilgisayarların faturası. Sistemde ödenen paralar, yasal işlem yapılmadığından ispat edilemiyor. Bir mağdurun Başbakanlık İletişim Merkezi’ne yaptığı başvuru sonucu, sistemde yasaklanan piramit satış yönteminin kullanıldığı tespit edildi. SEO adlı sistem çalıştırılınca bir çok siteyi ziyaret ediyor ve tıklanma sayısını artırarak arama sayfasında ilk sıralara yükselmesi sağlanıyor.

‘Virüs’le dolar kazanıyorlar

Yazılım uzmanı Vedat Elçigil, saadet zinciri kuranların ve hackerların, bilgisayarlara gönderdikleri linkle kullanıcıları tuzağa düşürdüklerini belirtti: “Linkten gelen virüs bilgisayar açık olduğu müddetçe işlem yapıyor. Linkin paylaşımıyla virüs yayılıyor. Bir cihazdaki virüs aracılığıyla günlük 1 dolar kazanan hackerlar büyük bir işlem piyasasına sahip. Başta sisteme giren üyeler paralarını alır, sonra üye gelmez ve kullanıcılar paralarını alamayınca sistem çöker. ”

Mağdurlar artıyor

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ferda Hekimci, “İnternetten yürütülen hizmetlerde, firmanın ticaret odasında kaydı olup olmadığına bakılmalı. Merdiven altı şirketlerin artmasıyla, bize başvuran mağdur sayısı da artıyor. Bu şirketlerin yaptığı dolandırıcılık. 3 gösterip, 1 işlemi gerçekleştiriyorlar. Er ya da geç sonları gelse de arkalarında Çiftlik Bank’ta olduğu gibi 80 bin mağdur bırakıyorlar” dedi.

Uzmandan uyarı

Bilişim uzmanı Cihat Tokalat, “Böyle SEO hizmeti veren bir şirketi ilk kez görüyorum. Üyeler, yeni bir üye kazandırdıklarında 70 dolar elde ediyorlar. Bu sistem de saadet zincirini doğuruyor. Bu tarz oluşumlar son zamanlarda etkisini artırdı, vatandaşlar dikkatli olmalı” diye konuştu.

Milliyet

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