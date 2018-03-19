Şeker işçileri Bakan Fakıbaba’nın yolunu kesti

Bakan Fakıbaba, Ankara’dan karayolu ile Tokat’ın Turhal ilçesine geldi.

Turhal’a bağlı Tatlıcak köyünde ‘Birlikte Üretim Modeli’ projesi toplantısına katılan Fakıbaba ardından Dimes Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmesi’ne geçerek ‘Buzağı Ölümlerinin Önlenmesi’ projesini başlattı. Program sonrası Turhal Şeker Fabrikası çalışanı bir grup işçi bu sırada Tokat- Turhal karayolu üzerinde Bakan Fakıbaba’nın konvoyunun önü kesti.

Program sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Fakıbaba, ”Çiftlik Bank ile ilgili bir gelişme var mı” sorusuna şu yanıtı verdi: “Çiftlik Bank önünde sadece çiftlik olduğu için millet zannediyor ki; Tarım Bakanlığı ile ilgisi var. Çiftlik Bank’ın Tarım Bakanlığı ile ne bir ilgisi var, ne bir izni var. Ne de verdiği bir hibe var. Bu söylentiler tamamen yanlış. Ve ocak ayında biz ‘Çiftlik Bank’ta vatandaşlar kandırılıyor’ diye Tarım Bakanlığı olarak savcılığa dilekçe vermişiz. Müşteki olarak, vatandaş olarak. Ama bir tek bir şey var. Açılışa davet etmişler. Genel olarak her açılışta biz deriz ki; ‘İşimiz yoğun olduğu için katılamadık’ diye bir telgrafımız olmuş. Sonradan vatandaşlarımızın kandırıldığını anladığımız an, ocak ayında biz kendimiz savcılığa şikayet etmişiz.”

Bakan Fakıbaba, daha sonra Tokat Valiliği, Tokat, Turhal, Pazar Belediyeleri ve Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi birlikteliği ile Arzupınarı köyünde Bölgesel Hayvan Borsası ve Et Entegre Tesisi’nin açılışına gitmek üzere hareket etti.

İŞÇİLER ÖNÜNÜ KESTİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan Turhal Şeker Fabrikası çalışanı bir grup işçi bu sırada Tokat- Turhal karayolu üzerinde Bakan Fakıbaba’nın konvoyunun önü kesti. Aracından inen Bakan Fakıbaba burada işçiler ile bir görüşme yaparken, jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Gazetecilerin görüntü alınması engellendi. Yaklaşık 20 dakika işçilerle görüşen Bakan Fakıbaba daha sonra tesis açılışına geçti.Turhal Şeker İş Sendikası BaşkanıNurullah Alpat, Bakan Fakıbaba ile yaptıkları görüşme sonrası açıklamada bulundu.

Alpat; “Sevgili Bakanımızın yolunu kestik mi? Kendimizi de feda mı ettik onu bilmiyoruz. Ama sağ olsun kendisi de bize duyarlı davrandı. Arabasından indi. Biz de sorunlarımızı anlattık. Bu mevzunun işçinin mevzusu olmadığını, bu mevzunun Tokat’ın sorunu olduğu anlattık. Bu memlekete yazık olacağını anlattık. Sağ olsun bizi dinledi.” diye konuştu.