19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
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Guardian yazdı! Afrin'de bunu yapacaklar

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İngiliz Guardian gazetesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin kent merkezini ele geçirmesi sonrası arkasına bakmadan kaçan terör örgütü YPG'nin "gerilla savaşıyla" yanıt vermeye hazırlandığını öne sürdü.
Guardian yazdı! Afrin'de bunu yapacaklar
Guardian yazdı! Afrin'de bunu yapacaklar Guardian yazdı! Afrin'de bunu yapacaklar Guardian yazdı! Afrin'de bunu yapacaklar

Gazetenin Orta Doğu Muhabiri Martin Chulov imzalı habere göre, terör örgütü YPG'li teröristler kent merkezinden çekilirken, bazıları TSK ve ÖSO güçlerine "vur-kaç tekniğiyle saldırma amacıyla Afrin'de kaldı".

AFRİN 48 SAATTE DÜŞTÜ

Afrin kent merkezinin 48 saatten kısa sürede düştüğüne dikkat çekilen haberde, buranın ancak uzun ve zorlu bir abluka sonucu alınabileceği beklentisinin de karşılıksız kaldığı belirtildi.

'ANKARA- WASHİNGTON AÇMAZI SÜRÜYOR'

Guardian'ın haberi şöyle devam etti:

"YPG'nin ikinci ve daha büyük kalesi, sınırdaki yaklaşık 480 kilometrelik alanı kaplıyor. Ankara, Kürtlerin aralarındaki mesafeyi kapamasını engellemek amacıyla, son 18 ayda arada kalan 93 kilometrelik alanda ağırlığını artırmaya çalıştı. Kürt gruplar da, Rus birliklerin iki yıl önce konuşlandığı Tel Rıfat'a geçti."

RUSLAR REDDETTİ

Terör örgütü YPG'nin Rusya'dan Afrin'de kendilerini savunmasını istediği belirtilen haberde, Moskova'nın bu çağrıyı reddettiği hatırlatıldı:

"Rusya ve ABD daha önce farklı nedenlerle YPG'yi desteklemiş ancak daha sonra Ankara'yla ilişkileri korumak amacıyla çatışmaların dışında kalmayı tercih etmişlerdi. Rusya ve Türkiye, Suriye üzerinden kendilerine bir yerleşme alanı bulmuşken, Ankara ve Washington arasındaki YPG açmazı ise sürüyor."

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