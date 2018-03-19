19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
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Katil Esed orada ortaya çıktı

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, Doğu Guta'da sivilleri katleden ordusunu ziyaret etti. Esed'ın ziyaretinden fotoğraflar Suriye Devlet Başkanlığı'nın Facebook ve Twitter hesaplarından paylaşıldı.
Katil Esed orada ortaya çıktı
Katil Esed orada ortaya çıktı Katil Esed orada ortaya çıktı Katil Esed orada ortaya çıktı

Suriye ordusunun bu sabah yaptığı açıklamaya göre bölgenin yüzde 80’i hükümet güçlerinin kontrolüne geçti. Rusya ordusu, bu sabah 20 binden fazla sivilin Suriye’nin başkenti Şam’ın dışındaki Doğu Guta’dan ayrıldığını, bugüne kadar insani koridorlardan bölgeyi terk eden sivillerin sayısının 68 bine yükseldiğini açıklamıştı.

BİNLERCE SİVİL KATLEDİLDİ

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Esed rejimi, Rusya ve destekçisi yabancı grupların 14 Kasım-24 Şubat'taki saldırılarında 281'i çocuk, 171'i kadın 1121 sivil öldü.

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BMGK'NİN ATEŞKESİ BİLE...

Rejim güçleri ve destekçileri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye'de bir ay "insani ateşkes" kararına karşın Doğu Guta'daki sivil yerleşimlere saldırılarını sürdürüyor.

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