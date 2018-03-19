Afrin'de kontrol sağlandı, IKBY hazmedemedi!

Afrin’in, terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı harekatı kapsamında TSK’nın kontrolüne geçmesi nedeniyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) en büyük vilayetlerinden biri olan Süleymaniye’de üç günlük yas ilan edildi. Vilayette Nevruz kutlamala

TSK, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı harekatı kapsamında Afrinilçe merkezinde kontrolü aldı. IKBY'nin en büyük vilayetlerinden Süleymaniye'nin Valisi Hafal Ebu Bakr'ın yazılı açıklamasında "Afrin'de olanlar nedeniyle Süleymaniye'de üç günlük yas ilan edilmiştir. Nevruz kutlamaları için yapılacak tüm etkinlikler de iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 20 Ocak'tan beri devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün Afrin'i ele geçirdiklerini duyurmuştu.