19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
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Şaşırtmadılar! Yıkılan YPG heykeli onlara battı

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Cumhuriyet Gazetesi, PKK/YPG'li teröristlerin Afrin'in merkezine diktiği heykelinin yıkılmasını eleştirdi.
Şaşırtmadılar! Yıkılan YPG heykeli onlara battı
Şaşırtmadılar! Yıkılan YPG heykeli onlara battı Şaşırtmadılar! Yıkılan YPG heykeli onlara battı Şaşırtmadılar! Yıkılan YPG heykeli onlara battı

Dün Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde, Afrin'in merkezinin tamamen kontrol altına alınmasının ardından şehre Türk bayrakları dikildi. Bölgeden zafer kutlamaları, ay yıldızlı zafer pozları verildi.

TERÖRİSTLERİN DİKTİĞİ KAWA HEYKELİ YIKILDI

Paylaşılan görüntülerden biri de Afrin'in merkezindeki Kawa heykelinin yıkılmasıydı. Kent merkezine PKK/YPG'li teröristler tarafından dikilen Kawa heykeli iş makinesiyle yıkılırken bez parçaları da indirildi.

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HEYKELİN YIKILMASI CUMHURİYET'İ RAHATSIZ ETTİ

Cumhuriyet Gazetesi bugünkü birinci sayfasında bu ayrıntıya da yer verdi."Kawa heykeline ÖSO nefreti" başlığıyla verdiği haberde Cumhuriyet, heykelin ne kadar önemli bir manası olduğunun altını çizerek "Kürt mitolojisinde zalimliğe karşı direnişin simgesiydi." diye yazdı.

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