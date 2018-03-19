19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
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Çalımbay çabalarının karşılığını aldı!

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Çalımbay çabalarının karşılığını aldı!
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın, istediğini 15 hafta sonra gerçekleşmeye başladı. Çalımbay'ın göreve geldiği günden beri 'Takımın gol yükünü Burak Yılmaz çekiyor' açıklamalarının ardından bordo-mavili takım, Burak'la birlikte son iki haftadı
Çalımbay çabalarının karşılığını aldı! Çalımbay çabalarının karşılığını aldı! Çalımbay çabalarının karşılığını aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1'le geçerek moral bulan Trabzonspor, puanını 42'ye yükselterek 5. sıraya yükseldi.

Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir galibiyet alan bordo-mavililerde teknik direktör Rıza Çalımbay da takımın gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı son iki haftadır gidermenin keyfini yaşıyor.

 

Çalımbay uğraşlarının karşılığını aldı 

Trabzonspor'da, göreve geldiği günden beri Burak Yılmaz'ın oynamadığı maçlarda takımın gol atma sıkıntısına parmak basan ve bu konuda büyük uğraşlar veren Rıza Çalımbay, deplasmanda oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor ve ev sahibi konumunda olduğu Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında bu sorunu büyük ölçüde çözdü. Bordo-mavili takım, son iki maçta Burak Yılmaz'ın da yer aldığı gol bölgesine yeni isimler ekledi. Karadeniz ekibi, son iki maçta 7 gol atarak Çalımbay'ın uğraşlarına yanıt verdi.

Son iki haftada gol bölgesinde 5 isim

Trabzonspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın, gol yollarında yaşadıkları sıkıntıyı bazı maçlarda zaman zaman giderdiklerini vurgu yapsa da, 15 hafta sonra deplasmanda oynadıkları Teleset Mobilya Akhisarspor maçında ileri uçta, uzun zamandır yapmak istediklerini büyük oranda gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Evkur Yeni Malatyaspor maçın da benzer tabloyu sergileyen bordo-mavililerde son iki haftadır gol bölgesinde Burak Yılmaz'ın yanına Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, N'Doye ve Onazi isimleri eklendi.

Yusuf Yazıcı 92 gün sonra golle tanıştı

A Milli Takım'ın 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart'ta Podgorica kentinde Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna çağrılan Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, 92 gün sonra golle tanıştı. En son golünü yine Medical Park Stadyumu'nda oynanan ve bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğü ile sona eren Bursaspor maçında atan başarılı oyuncu, 92 gün sonra yine evlerinde oynadıkları maçta Evkur Yeni Malatyaspor'a 2 gol atarak gol hasretini de gidermiş oldu. Yusuf, Spor Toto Süper Lig'deki gol sayısını da 5'e çıkartarak 20 gol atan Burak Yılmaz'ın ardından takımın en çok gol atan ismi oldu.

Onazi 189 gün sonra 

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Onazi de 189 gün sonra Medical Park Stadyumu'nda golle tanışan diğer isim oldu. Onazi, Spor Toto Süper Lig'de en son golünü 10 Eylül 2017'de bordo-mavililerin Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği maçta kaydetmişti. Söz konusu mücadelede takımının 3. golünü atan Onazi, Evkur Yeni Malatyaspor maçında da takımın 4. golünü attı. 189 gün sonra skor üreten Nijeryalı oyuncu, bu sezon ligdeki 2. golünü atmış oldu.

Trabzonspor'da 10 isim golle tanıştı 

Trabzonspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 26 maçta 45 gol attı. Söz konusu gollerin tamamı ise bordo-mavili takımın futbolcularından geldi. 10 ismin golle tanıştığı Trabzonspor'da Burak Yılmaz, 20 golle takımına bu alanda en fazla katkı sağlayan ismi oldu. Bu oyuncuyu Yusuf Yazıcı 5 golle takip etti. N'Doye ve Rodallefa 4'er gol atarken, Olcay Şahan da 3 gol kaydetti. Okay Yokuşlu, Abdulkadir Ömür, Kuçka ve Onazi'nin ise 2'şer golü bulunuyor. Bero da 1 gol attı.

 

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