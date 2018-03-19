Ortalığı ayağa kaldıran fotoğraf! Arda ve Tudor...

Dün oynanan Başakşehir - Beşiktaş maçını izlemek için gelen Tudor ile sakatlığından dolayı maçı locada takip eden Arda Turan bir araya gelerek kısa sohbet ettiler.

Başakşehir'le Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada büyük bir sürpriz yaşandı.

İstanbul'a gelen Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor, Ayhan Akman'la maçı izlerken locada Arda Turan'ı yakaladı.

İkilinin samimi sohbeti dikkat çekerken Galatasaray'la ilgili konuşmaların yapılıp yapılmadığı ise merak konusu oldu. Sosyal medyada Sarı-Kırmızılı taraftarların bu iki isme tepkisi vardı.

Yapılan bazı yorumlar şöyle;

- Şu fotoğrafın sahibi Büyük Galatasaray Taraftarının başarısıdır. Tudor’u yolladık Arda’yı aldırtmadık ikisi de bizden uzak

- Tudor’u Dursun’u gönderen de Arda’nın dönüşüne izin vermeyen de Fatih hocayı yuvaya döndüren de büyük Galatasaray taraftarıdır...

- Hayat Arda Turan ve Igor Tudor'un beraber FATİH TERİM stadyumunda maç izlemeleri kadar garip aslında...