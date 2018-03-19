'Mourinho bile yere yatıyor! Ne var!..'

Yaşananların ardından Beyaz TV muhabiri Sezgin Gelmez'e konuşan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, "Gol kaçırdık tepkimizi verdik, dünyada bunun örnekleri var. Mourinho da yapmıştı. Maçı farklı duygularla yaşıyoruz ne var yani, bunları maçı hissederek yaşayan biri yapabilir. Bir gol kaçtı, sonucunda gelen bu hareketi büyütmenin ne anlamı var. Biz Galatasaray için her şeyi yaşadık" dedi.