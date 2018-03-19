İspanya yıkıldı! "Atletico'nun mezarını kazdı"

Enes Ünal takımı Villarreal'e Atletico Madrid karşısında zaferi getirdi. Maçın 74. dakikasında oyuna dahil olan Enes, son bölümde attığı iki golle üç puanı kazandıran isim oldu.

La Liga'da bu sezon altıncı golünü kaydeden 20 yaşındaki forvet, Barcelona'nın ardında ikinci sırada bulunan Atletico'ya büyük darbe vurarak ligin de gidişatına etki etti.



Sahada kaldığı kısa süreye iki gol sığdıran genç yıldız İspanya'da manşetlere taşındı:



Jornada Perfecta: Sonunda Enes Ünal

Eurosport İspanya: Noktayı Enes Ünal koydu

Europapress: Enes Ünal Atletico'nun şampiyonluk umutlarını gömdü

Valencia Plaza: Enes Ünal Atletico'ya patladı

Sport: Enes Ünal Barça'yı şampiyonluğa yaklaştırdı

As: Enes Ünal ikinci yarı girdi ve sahneye çıktı

Vavel: Sarı Denizaltılara üç puanı Enes Ünal getirdi

El Mundo: Ünal La Liga'yı hükme bağladı

Espn: Ünal'ın dublesiyle Villarreal Atletico'yu afallattı

Mundo Deportivo: Ünal'ın iki golü Atletico'yu devirdi

EFE: Ünal son 10 dakikada Atletico'nun üstesinden geldi

El Periodico Mediterraneo: Enes Ünal Atletico'nun mezarını kazdı

Marca: Enes Ünal maçın kahramanıydı

La Liga (resmi site): Ünal Villarreal'i kurtarmaya soyundu

Villarreal (resmi site): Türk tutkusu! Villarreal Enes'in golleriyle unutulmaz bir dönüş yaşadı.