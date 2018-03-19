19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
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İspanya yıkıldı! "Atletico'nun mezarını kazdı"

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İspanya yıkıldı! "Atletico'nun mezarını kazdı"
Enes Ünal takımı Villarreal'e Atletico Madrid karşısında zaferi getirdi. Maçın 74. dakikasında oyuna dahil olan Enes, son bölümde attığı iki golle üç puanı kazandıran isim oldu.
İspanya yıkıldı! İspanya yıkıldı! İspanya yıkıldı!

La Liga'da bu sezon altıncı golünü kaydeden 20 yaşındaki forvet, Barcelona'nın ardında ikinci sırada bulunan Atletico'ya büyük darbe vurarak ligin de gidişatına etki etti.
 
Sahada kaldığı kısa süreye iki gol sığdıran genç yıldız İspanya'da manşetlere taşındı:
 
Jornada Perfecta:  Sonunda Enes Ünal
Eurosport İspanya:  Noktayı Enes Ünal koydu
Europapress:  Enes Ünal Atletico'nun şampiyonluk umutlarını gömdü
Valencia Plaza:  Enes Ünal Atletico'ya patladı
Sport:  Enes Ünal Barça'yı şampiyonluğa yaklaştırdı 
As:  Enes Ünal ikinci yarı girdi ve sahneye çıktı 
Vavel:  Sarı Denizaltılara üç puanı Enes Ünal getirdi 
El Mundo:  Ünal La Liga'yı hükme bağladı 
Espn:  Ünal'ın dublesiyle Villarreal Atletico'yu afallattı 
Mundo Deportivo:  Ünal'ın iki golü Atletico'yu devirdi 
EFE:  Ünal son 10 dakikada Atletico'nun üstesinden geldi 
El Periodico Mediterraneo:  Enes Ünal Atletico'nun mezarını kazdı 
Marca:  Enes Ünal maçın kahramanıydı 
La Liga (resmi site):  Ünal Villarreal'i kurtarmaya soyundu  
Villarreal (resmi site):  Türk tutkusu! Villarreal Enes'in golleriyle unutulmaz bir dönüş yaşadı. 

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