19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
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İsrail ile Fransa arasında büyük kriz!

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İsrail ile Fransa arasında büyük kriz!
İsrail'den gelen son dakika açıklamasına göre, Filistinlilere silah kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle Fransa'nın Kudüs'teki konsolosluğundan bir Fransız vatandaşının tutuklandığı bildirildi.
İsrail ile Fransa arasında büyük kriz! İsrail ile Fransa arasında büyük kriz! İsrail ile Fransa arasında büyük kriz!

İbrani dilinde yapılan açıklamada, Shin Bet güvenlik servisi, Fransız adamın İsrail güvenlik kontrolünü geçmek için konsolosluk aracını kullandığını, 70 tabanca ve iki saldırı tüfeğini Erez geçişi yolu üzerinden İsrail-Gazze sınırındaki işgal edilmiş Batı Şeria sınırına taşıdığı iddia edildi.

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