Suudi Kral'dan Donald Trump'a 4 milyar dolar

Amerikan tarihinin en büyük silah satışlarından birini gerçekleştirerek Riyad yönetimine 350 milyar dolarlık silah anlaşması imzalatan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman'ı 4 milyar dolar daha ödemeye ikna etti.

Washington Post gazetesinde yayımlanan habere göre ABDBaşkanı Trump, aralık ayında telefon görüşmesi yaptığı Suud Kralı Selman'a "Ülkelerimizin Suriye'deki çıkarları aynı" diyerek, Suriye'de harcanmak üzere 4 milyar dolar talep etti.

Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan habere göre Trump, telefon konuşmasının sonunda Kral Selman'ı, Suriye'de Esed yönetimi, İran ve Rusya'nın planlarına karşı kullanılmak üzere 4 milyar dolar ödemeye ikna etti.

Haberde ABD yönetiminin geçtiğimiz ay "Suriye'deki istikrar çabaları" için 200 milyon dolarlık bir kaynak aktardığı hatırlatıldı. Öte yandan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, Mısır ve İngiltere'den sonraki durağı olan ABD temasları bugün başlıyor.