O kimyasal madde sadece Rusya'da üretilmedi!

Kimyasal Silah Yasaklama Örgütü Rusya Temsilcisi Alexander Shulgin: Sergei Skripal saldırısında kullandığı iddia edilen Novichok maddesi, Sovyet Birliği’nin dağılmasının ardından Rus kimyagerleri ülkesine kabul eden, ABD de dahil, herhangi bir ülkeden gel

Kimyasal Silah Yasaklama Örgütü Rusya Temsilcisi Alexander Shulgin, Skripal olayında kullanılan zehirli Novichok maddesini üreten tek ülkenin Rusya olmadığını söyledi. Ayrıca, Rusya Federasyonu’nda hiçbir zaman Novichok isimli bir bilimsel program gerçekleşmediği ifade etti.

Shulgin, "Sergei Skripal saldırısında kullandığı iddia edilen Novichok maddesi, Sovyet Birliği’nin dağılmasının ardından Rus kimyagerleri ülkesine kabul eden herhangi bir ülkeden gelmiş olabilir." iddiasında bulundu.

ABD de zehirli madde üretimi çalışmaları yaptı

Shulgin, “Sovyetler zamanında yeni nesil zehirli madde üretimi çalışmaları başlatılmıştı. Bu çalışmalar sadece SSCB’de değil aynı zamanda ABD’de de gerçekleşti.” ifadelerini kullandı.

"1990'ların başında Sovyet Birliği dağıldığında yabancı özel servisler bir grup bilim adamını, Sovyet döneminde yürütülen araştırmalarla birlikte kendi ülkesine aldı. Böylece kendi zehirli madde çalışmalarını sürdürebileceklerdi."

Diğer ülkeler de Novichok üretti

Kimyasal Silah Yasaklama Örgütü Rusya Temsilcisi Alexander Shulgin, Skripal olayında kullanılan zehirli Novichok maddesini sadece Rusya'nın üretmediğini vurguladı. İsim vermeden “Bu çalışmaların yapılıp belli bir başarıya ulaştığı ülkelerin olduğunu biliyoruz ve bu çalışmaların olumlu sonuçları artık açık kaynaklarda bile bulunabilir” ifadelerini kullandı.

Shulgin, “Yani Salisbury'de kullanılan maddenin bu araştırmaların yapılıp başarıya ulaştığı ülkelerden birinden geldiğini varsayabiliriz.” dedi.

Rusya'nın Skripal olayında suçlu olduğunu savunan ve ABD'de yaşayan Vil Mirzayanov da bu bilim adamlarından biriydi. Mirzayanov, 1992 yılında Novichok zehrini halka açıklayan ilk kişiydi.

Shulgin, "Tahminime göre İngiliz ortaklarımız uzmanlarımızın örnekleri inceleyip bazı şeyler yakalayacaklarından korkuyor." ifadelerini kullandı.