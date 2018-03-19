19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:38Güneş 07:03Öğle 13:18İkindi 16:40Akşam 19:21Yatsı 20:41
    • 25°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 116.222 -0.85
  • Altın: 166,090 0.24
  • Dolar: 3,9382 0.53
  • Euro: 4,8390 0.51

İstanbul için korkutan uyarı! Sıcaklık 45 derece..

»
İstanbul için korkutan uyarı! Sıcaklık 45 derece..
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, 2050 yılından itibaren İstanbul’da hava sıcaklıklarının 45 derecelere ulaşacağını, deniz seviyesinin Kadıköy’de metronun girişini aşacak
İstanbul için korkutan uyarı! Sıcaklık 45 derece.. İstanbul için korkutan uyarı! Sıcaklık 45 derece.. İstanbul için korkutan uyarı! Sıcaklık 45 derece..

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, küresel ısınmanın turizmde yakın ve orta vadede yaratacağı değişimlere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kurnaz’a göre turizmcilerin bugün Türkiye’de kış turizmine yönelik tesis kurarken yarının yaz turizmini düşünmeleri gerekiyor.

İklim değişikliklerinin ağır etkilerinin 2050’den sonra daha fazla hissedileceğini belirten Prof. Kurnaz, turizmle iklimin her geçen gün daha fazla iç içe girdiğine, turizme bakış açımızı değiştirmezsek önümüzdeki yıllarda çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağımıza dikkat çekti.

 

İSTANBUL İÇİN KORKUTAN UYARI

Prof. Dr. Levent Kurnaz, 2050 yılından itibaren İstanbul’da hava sıcaklıklarının 45 derecelere ulaşacağını, deniz seviyesinin Kadıköy’de metronun girişini aşacak şekilde yükseleceğini anlattı. Kurnaz’ın verdiği bilgilere göre 2070 yılından itibaren Erzincan’ın batısında kalan bölgelerde kar görme olasılığımız giderek ortadan kalkarken, 2100 yılından sonra Türkiye’nin güney yarısı çöl olacak.

Bugün turizmcilerin bir kayak tesisi kurmaya karar verirken geçmişten gelen bilgi ve deneyimleri dikkate aldıklarını anlatan Prof. Dr. Levent Kurnaz, aslında gelecekte neler olacağının bu kararda çok daha etkili olması gerektiğini savunuyor. Küresel ısınmayla birlikte hava sıcaklıklarının en az 6 derece arttığına dikkat çeken Kurnaz, bugün kar ve kayak tesisi kurmak isteyen yatırımcıların sürdürülebilir olması için tesislerin aynı zamanda yaz aylarında da kullanılabilirliğini hesaba katmaları gerektiğini vurguluyor.

Kurnaz, “Türkiye’de 2070 yılından sonra Erzincan’ın batısında kalan bölgelerde kar görme olasılığımız ortadan kalkacak. Güney bölgelerimizde yaz aylarında bugün 38-40 derece olan sıcaklıklar, ilerleyen yıllarda 45 – 50 derecelere çıkacak. Bu durum, her şey dahil turizmini çok olumsuz etkileyecek. Bu nedenle şu an kış ve kayak turizmine yatırım yapanların, bundan 20 sene sonra aynı mekânda yaz turizmi yapılabileceğini hesaba katmaları gerekiyor. Eskiden insanlar yaz aylarında serinlemek için yaylalara giderlerdi. Bu örnekten yola çıkarak bugün yapacağımız kar ve kayak mekanlarını gelecekte insanların yaz aylarında ormanda yürüyüş yapma olanağı bulacağı serin ve keyifli tatil mekanları olarak planlamamız gerekiyor. Sadece bir kayak pisti ve buna özel tasarlanmış bir otel olarak bugüne yönelik planlama yapıldığında, 20 – 30 yıl sonra turizmciler için bu tesislerin ömrü de bitecek” diyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
100 bin kişiye yeni iş kapısı açılıyor100 bin kişiye yeni iş kapısı açılıyorTürkiye ekonomisinin can damarı, üretimin kalbi, 50 binin üzerinde fabrikanın faaliyet gösterdiği organize sanayi bölgeleri 100 bin kişiye iş kapısı açacak.
KKTC'de Nevruz gerginliği! Gözaltılar varKKTC'de Nevruz gerginliği! Gözaltılar varBaharın gelişinin kutlandığı 21 Mart Nevruz etkinlikleri bu yıl hafta içine denk gelmesi nedeniyle KKTC’de erken başladı.
İbrahim Kalın'dan Afrin açıklamasıİbrahim Kalın'dan Afrin açıklamasıİngiliz basınına konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
BBC duyurdu! Öldürülen terörist bakın kim çıktıBBC duyurdu! Öldürülen terörist bakın kim çıktıBBC, terör örgütü PKK’ya katılan 26 yaşındaki Anna Campbell’ın Afrin’de öldürüldüğünü duyurdu.
UBER sürücüsüne 10 kişi pusu kurdu...UBER sürücüsüne 10 kişi pusu kurdu...Dün gece Maslak'ta UBER sürücüsünün 10 kişi tarafından dövüldüğü, sürücünün aldığı darbeler sonra 3 dişinin kırıldığı iddia edildi.
Mezarlıkta PKK propagandasına polis izin vermediMezarlıkta PKK propagandasına polis izin vermediAdana'da polis mezarlıkta PKK propagandası yapılmasına izin vermedi, PKK paçavralarını topladı
  • Hakkari'de PKK'ya ait uçaksavar ele geçirildi19 Mart 2018 Pazartesi 11:58
  • BBC duyurdu! Öldürülen terörist bakın kim çıktı19 Mart 2018 Pazartesi 11:58
  • İstanbul için korkutan uyarı! Sıcaklık 45 derece..19 Mart 2018 Pazartesi 11:57
  • Afrin'de korkunç tuzak! Çok sayıda ölü var19 Mart 2018 Pazartesi 11:16
  • Pişkin hırsız herkesi şaşırttı: Çıkınca 50 tane daha çalacağım19 Mart 2018 Pazartesi 10:40
  • Guardian yazdı! Afrin'de bunu yapacaklar19 Mart 2018 Pazartesi 09:40
  • Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliği'ne saldırı!19 Mart 2018 Pazartesi 09:38
  • Şeker işçileri Bakan Fakıbaba’nın yolunu kesti19 Mart 2018 Pazartesi 09:20
  • Mehmetçik yedi düveli dize getirdi! PKK’nın 40 yıllık planı çöktü19 Mart 2018 Pazartesi 08:52
  • Büyük tehlike! Giderek yayılıyorlar19 Mart 2018 Pazartesi 08:43
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri