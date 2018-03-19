Hakkari'de PKK'ya ait uçaksavar ele geçirildi

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"16 Mart'ta ilimiz Çukurca ilçesi Narlı köyü Çeman mevkisinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde doçka uçaksavar silahı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

MUŞ'TA TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 90 el bombası, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerce 15 Mart'ta yapılan çalışmalarda, Varto ilçesi Teknedüzü köyü sınırlarında kayaların arasına gizlenmiş 2 bidonda terör örgütü PKK/KCK'ya ait 90 el bombası, 92 fünye, 131 bixi fişeği, 2 jelikan, teröristlere ait kıyafet, örgütsel doküman, 20 pil, ankesörlü telefon kartı, koli bandı, sırt çantası, kıyafet ve yaşam malzemeleri bulundu.

Halkın huzur ve güvenliği için kent genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği aktarılan açıklamada, duyarlı vatandaşların ihbarının emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracağı vurgulandı.