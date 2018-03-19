19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
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Afrin 1 gecede nasıl düştü?

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Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Afrin kent merkezinde kontrol sağlandı Türk bayrakları kentin her yerine asıldı. Kuşatmanın daha 24 saat geçmeden tamamlanması herkesi şaşırttı.
Afrin 1 gecede nasıl düştü?
Afrin 1 gecede nasıl düştü? Afrin 1 gecede nasıl düştü? Afrin 1 gecede nasıl düştü?

Afrin kent merkezi Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde ele geçirildi. Mehmetçik "Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Mart Şehitler Günü'nde tüm Türk milletine ve tüm şehitlerimize armağanıdır." ifadesiyle Türk bayrağını kent merkezinde dalgalandırdı. Kuşatmanın çok daha uzun sürmesi beklenirken 24 saat dolmadan kontrolün sağlanması herkesi şaşırttı. Peki bu nasıl oldu? Herkesin merak ettiği soruyu güvenlik kaynaklarına soran Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, köşesinde paylaştı.

* Beklemediğimiz bir şey değildi. PKK/YPG'nin Afrin'de bir meskûn mahal çatışmasına girmeden kenti terk edeceklerini tahmin ediyorduk.
* Harekâtın başında PKK/YPG'nin TSK/ÖSO'ya karşı mukavemet etmek için 6 aylık bir yığınak yaptığını tespit etmiştik. Stokladıkları silah ve mühimmat ile iki tugaya karşı koyabilecek bir hazırlık yaptıkları biliniyordu. Harekâtın senaryoları bu hazırlıklar bilinerek yapıldı.
* Ancak, operasyonun başlarında sıfır noktasındaki dağlık bölgeler çok daha erken bir vakitte ele geçirilince, terör örgütünün gardı düştü. Pusu kurarak savaşmaya alışık oldukları için, tutunamadılar.
* Ayrıca kırsalda aldıkları ağır kayıplar, dirençlerini ciddi ölçüde kırdı. Örgütün yönetici kadrosunun sahadaki militanlardan daha önce kaçıp gitmeleri ile, moral/motivasyon iyice dip yaptı.

Hatırlayalım, geçen hafta, sözde Afrin Kantonu'nun sözde içişleri ve adalet bakanlarının kaçmaya çalıştığı, birinin PKK/YPG'lilerce, diğerinin de İran destekli milislerce yakalandığı ortaya çıkmıştı.

ULUSLARARASI DESTEK DE GELMEYİNCE…
Güvenlik kaynakları, ‘saha dışı faktörler' konusunda da PKK/YPG'nin umut bağladıkları yerlerden destek alamamalarını ‘erken gelen zaferin' gerekçeleri arasında sayıyor.

Bu bağlamda şu türden değerlendirmeler yapılıyor:
* PKK/YPG, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlamasıyla birlikte uluslararası baskının Türkiye üzerinde etkili olacağını, o nedenle TSK/ÖSO güçlerinin Afrin merkeze kadar gelemeyeceğini düşündü.

* Operasyonun bir yerinde Rusya'nın Suriye hava sahasını kapatmasına ümit bağladılar.
* Ayrıca Şam rejimiyle yaptıkları müzakere/pazarlıklara güvendiler. Rejimin gelip kendilerini kurtaracağını, Türkiye'nin daha fazla ilerlemesine izin verilmeyeceğini düşündüler.
* Bütün bunlar da olmayınca, bir başka deyişle güvendikleri dağlara karlar yağınca, Afrin şehir merkezinde tutunamayacaklarını görüp çekildiler.

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