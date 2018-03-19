Afrin 1 gecede nasıl düştü?

Afrin kent merkezi Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde ele geçirildi. Mehmetçik "Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Mart Şehitler Günü'nde tüm Türk milletine ve tüm şehitlerimize armağanıdır." ifadesiyle Türk bayrağını kent merkezinde dalgalandırdı. Kuşatmanın çok daha uzun sürmesi beklenirken 24 saat dolmadan kontrolün sağlanması herkesi şaşırttı. Peki bu nasıl oldu? Herkesin merak ettiği soruyu güvenlik kaynaklarına soran Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, köşesinde paylaştı.
* Beklemediğimiz bir şey değildi. PKK/YPG'nin Afrin'de bir meskûn mahal çatışmasına girmeden kenti terk edeceklerini tahmin ediyorduk.
* Harekâtın başında PKK/YPG'nin TSK/ÖSO'ya karşı mukavemet etmek için 6 aylık bir yığınak yaptığını tespit etmiştik. Stokladıkları silah ve mühimmat ile iki tugaya karşı koyabilecek bir hazırlık yaptıkları biliniyordu. Harekâtın senaryoları bu hazırlıklar bilinerek yapıldı.
* Ancak, operasyonun başlarında sıfır noktasındaki dağlık bölgeler çok daha erken bir vakitte ele geçirilince, terör örgütünün gardı düştü. Pusu kurarak savaşmaya alışık oldukları için, tutunamadılar.
* Ayrıca kırsalda aldıkları ağır kayıplar, dirençlerini ciddi ölçüde kırdı. Örgütün yönetici kadrosunun sahadaki militanlardan daha önce kaçıp gitmeleri ile, moral/motivasyon iyice dip yaptı.
Hatırlayalım, geçen hafta, sözde Afrin Kantonu'nun sözde içişleri ve adalet bakanlarının kaçmaya çalıştığı, birinin PKK/YPG'lilerce, diğerinin de İran destekli milislerce yakalandığı ortaya çıkmıştı.
ULUSLARARASI DESTEK DE GELMEYİNCE…
Güvenlik kaynakları, ‘saha dışı faktörler' konusunda da PKK/YPG'nin umut bağladıkları yerlerden destek alamamalarını ‘erken gelen zaferin' gerekçeleri arasında sayıyor.
Bu bağlamda şu türden değerlendirmeler yapılıyor:
* PKK/YPG, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlamasıyla birlikte uluslararası baskının Türkiye üzerinde etkili olacağını, o nedenle TSK/ÖSO güçlerinin Afrin merkeze kadar gelemeyeceğini düşündü.
* Operasyonun bir yerinde Rusya'nın Suriye hava sahasını kapatmasına ümit bağladılar.
* Ayrıca Şam rejimiyle yaptıkları müzakere/pazarlıklara güvendiler. Rejimin gelip kendilerini kurtaracağını, Türkiye'nin daha fazla ilerlemesine izin verilmeyeceğini düşündüler.
* Bütün bunlar da olmayınca, bir başka deyişle güvendikleri dağlara karlar yağınca, Afrin şehir merkezinde tutunamayacaklarını görüp çekildiler.
- Hükümetten flaş Afrin açıklaması!Türkiye’nin helikopterleri onlara emanet!17 yaşındaki kızı tacizden yargılanan polise, ilk duruşmada tahliyeElon Musk: Babam bir şeytanÖSO'nun çelik yelekleri Sedat Peker'den!Yeni sistemde kaybeden Meclis'e giremeyecek!Afrin’deki başarı rahatsız etti! NATO’ya küstah çağrıAnkara'da nükleer madde operasyonu! Değeri 70 milyon lira...Trump'ın Yahudi damadı fazla uyanık çıktıAfrin 1 gecede nasıl düştü?
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 05:38 Güneş 07:03 Öğle 13:18 İkindi 16:40 Akşam 19:21 Yatsı 20:41
- 26°C Adana
- 18°C Adıyaman
- 17°C Afyon
- 15°C Ağrı
- 20°C Amasya
- 17°C Ankara
- 22°C Antalya
- 21°C Artvin
- 20°C Aydın
- 20°C Balıkesir
- BIST: 116.322 -0.76
- Altın: 166,160 0.29
- Dolar: 3,9398 0.57
- Euro: 4,8424 0.58
Afrin 1 gecede nasıl düştü?
Afrin kent merkezi Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde ele geçirildi. Mehmetçik "Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Mart Şehitler Günü'nde tüm Türk milletine ve tüm şehitlerimize armağanıdır." ifadesiyle Türk bayrağını kent merkezinde dalgalandırdı. Kuşatmanın çok daha uzun sürmesi beklenirken 24 saat dolmadan kontrolün sağlanması herkesi şaşırttı. Peki bu nasıl oldu? Herkesin merak ettiği soruyu güvenlik kaynaklarına soran Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, köşesinde paylaştı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- ÖSO'nun çelik yelekleri Sedat Peker'den!
- Eşini öldürdü: Adalete güveniyorum
- Uçağı temizlerken buldu! Yok böyle unutkanlık
- Şehidin annesinden ağlatan sözler
- Dünya 15 yaşındaki Türk mucit Eray'ı konuşacak
- Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Aman dikkat
- MHP'li eski başkan kaza yaptı!
- İstanbul'da bir garip olay!
- Zeytin Dalı’nın kazandırdıkları
- Ağzında çıkması gereken diş, beyninde çıktı
- Linç edeceklerdi! Polis ellerinden zor aldı
- 14 yaşındaki çocuk, 6 çocuğa tecavüz etti!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.