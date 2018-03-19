19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
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Elon Musk: Babam bir şeytan

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PACEX ve Tesla'nın sahibi Amerikalı girişimci Elon Musk, Rolling Stones Dergisi'ne verdiği röportajda, gözyaşları içinde babası Errol Musk'ın ne kadar kötü bir kişi olduğunu anlattı.
Elon Musk: Babam bir şeytan
Elon Musk: Babam bir şeytan Elon Musk: Babam bir şeytan Elon Musk: Babam bir şeytan

Musk, Güney Afrika'da yaşayan ve başarılı bir mühendis olan 72 yaşındaki babası için "Benim babam, şeytanın üzerinde ayrıntısıyla düşündüğü bir planıdır. O, aklınıza gelebilecek her türlü kötülüğü yapmış birisidir. O kadar kötüdür ki inanamazsınız" dedi.

"BENİ KİTAPLAR BÜYÜTTÜ
Diyetisyen ve model olan annesinin de kendisiyle ilgilenemediğini belirten Musk, "Beni anne-babamdan çok kitaplar, özellikle Isaac Asimov'un kitapları büyüttü" ifadesini kullandı. Madencilik ve inşaat sektöründe 30 yaşına gelmeden milyoner olan Errol Musk'un ise oğluna yanıtı gecikmedi. Hayatında yaptığı en büyük kötülüğün evine giren silahlı 6 kişiden 3'ünü silahla öldürmek olduğunu ifade eden Errol Musk, "Ancak mahkeme hakkımda meşru müdafadan beraat verdi. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle ne ben ne de 3 çocuğumuzun annesi Maye, Elon ile çok fazla ilgilenemedik. Ama Elon'ın artık büyümesi gerekiyor. Şımarık bir çocuk gibi davranıyor. İstediğini alamadığı için şimdi bana 'Şeytan' diyor" diye konuştu.

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