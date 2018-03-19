Afrin’deki başarı rahatsız etti! NATO’ya küstah çağrı

Alman basını, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle yaklaşık iki ay süren kararlı mücadelesi sayesinde teröristlerden temizlenen Afrin'deki başarısından rahatsız oldu.
Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde yer alan yorumda, Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekâtı'ndaki asıl hedefinin Kürtler olduğu yalanını söyleyerek harekata karşı çıktı.
NATO'YA KÜSTAH ÇAĞRI
NATO'nun Afrin'de Türkiye'ye müdahale etmesi gerektiğini öne sürdü. Gazete, “NATO üyesi Türkiye'nin Suriye'de savaşan Kürt milisini cezalandırma eylemi ve bununla bağlantılı olarak ABD'ye yönelik 'Osmanlı tokadı' tehdidine aynı şekilde karşılık vermek gerekir.” diye yazdı.