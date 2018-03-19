KKTC'de Nevruz gerginliği! Gözaltılar var

İskele ilçesi belediye piknik alanında dün düzenlenen etkinlikte bir grubun terör örgütü PKK lehinde sloganlar atması üzerine 6 kişi gözaltına alındı.

KKTC’de Nevruz etkinlikleri her yıl Türkiye’den göç ederek yerleşenlerin yoğunlukta olduğu Karpaz yarımadasındaki İskele belediyesi sınırlarında yapılıyor. Doğu ve Güney Doğu Kültür Derneği ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin organize ettiği bu yılki etkinlikler belediye piknik alanında gerçekleşti.

POLİS UYARISINI DİNLEMEDİLER

Geniş güvenlik önlemleri alan polis, etkinlik öncesinde bölücü örgüt lehine herhangi bir slogan atılmaması ya da pankart açılmaması uyarısında bulundu.

Nevruz ateşinin yakıldığı etkinlik olaysız başladı ancak ilerleyen saatlerde bir grup, PKK lehine sloganlar atarak şarkılar söylemeye başladı ve örgüt propagandasının yapıldığı kitap dağıtmaya kalktı. KKTC polisi, gruba müdahale ederek 2’si kadın 6 kişiyi gözaltına aldı. Kısa süreli arbedenin yaşandığı olayların ardından Nevruz etkinlikleri devam etti.

HÜRRİYET