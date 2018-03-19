İngilizlere Kelime-i Şehadet getirtti!

Twiter'da 57 bin takipçisi olan Liverpollu bir taraftar sayfasından, Mısırlı futbolcu Salah'la ilgili dikkatleri çeken bir paylaşım yapıldı.
Salah'ın secdede yaşadığı gol sevincinin fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, "Salah'ın bu sezon yaptığı şey sansasyonel. Resmen İslam'a geçiyorum. Mohamed Salah alçak gönüllü olmanın yanı sıra bize gerçek anlamda başarılı bir profesyonelin nasıl olacağını öğretiyor" ifadeleri kullanıldı.
Hesaptan ayrıca Arapça olarak Kelime-i Şehadet getirildi.
Demba Ba 'Tekbir' getirdi
Göztepe forması giyen Senegalli futbolcu Demba Ba bu paylaşımı alıntılayarak, "Tekbir"diye yazdı.
Salah, Liverpool'un Watford'u 5-0 yendiği maçta 4 gol 1 asistlik performansıyla mücadelenin kahramanı olmuştu. Bu sezon Premier Lig'de 28 gol atan Salah, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.
SALAH'A ÖZEL BESTE DE YAPILMIŞTI
Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 5-0 yendiği maçta rakip ağları havalandıran Salah için bir tezahürat hazırlayan Liverpool taraftarı, Mısırlı yıldızın böyle devam etmesini dileyip 'Onun için Müslüman olup bir camide oturacağım' sözlerini bestesinde kullanmıştı.
İşte o bestenin sözleri;
Mo Salah la la la la
Senin için yeterince iyiyse
Benim için de yeterince iyi
Birkaç gol daha atarsa
Ben de Müslüman olup
Bir camide oturacağım
Olmak istediğim yer orası
YENİ ŞAFAK