İngilizlere Kelime-i Şehadet getirtti!

Premier Lig'de muhteşem bir sezon geçiren Mohamed Salah'la ilgili Liverpoollu taraftar sayfası dikkat çeken bir paylaşım yaptı. "Resmen İslam'a geçiyorum" denilen hesaptan Kelime-i Şehadet getirildi.

Twiter'da 57 bin takipçisi olan Liverpollu bir taraftar sayfasından, Mısırlı futbolcu Salah'la ilgili dikkatleri çeken bir paylaşım yapıldı.



Salah'ın secdede yaşadığı gol sevincinin fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, "Salah'ın bu sezon yaptığı şey sansasyonel. Resmen İslam'a geçiyorum. Mohamed Salah alçak gönüllü olmanın yanı sıra bize gerçek anlamda başarılı bir profesyonelin nasıl olacağını öğretiyor" ifadeleri kullanıldı.



Hesaptan ayrıca Arapça olarak Kelime-i Şehadet getirildi.

Demba Ba 'Tekbir' getirdi



Göztepe forması giyen Senegalli futbolcu Demba Ba bu paylaşımı alıntılayarak, "Tekbir"diye yazdı.

Salah, Liverpool'un Watford'u 5-0 yendiği maçta 4 gol 1 asistlik performansıyla mücadelenin kahramanı olmuştu. Bu sezon Premier Lig'de 28 gol atan Salah, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

SALAH'A ÖZEL BESTE DE YAPILMIŞTI

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 5-0 yendiği maçta rakip ağları havalandıran Salah için bir tezahürat hazırlayan Liverpool taraftarı, Mısırlı yıldızın böyle devam etmesini dileyip 'Onun için Müslüman olup bir camide oturacağım' sözlerini bestesinde kullanmıştı.

İşte o bestenin sözleri;

Mo Salah la la la la

Senin için yeterince iyiyse

Benim için de yeterince iyi

Birkaç gol daha atarsa

Ben de Müslüman olup

Bir camide oturacağım

Olmak istediğim yer orası

YENİ ŞAFAK