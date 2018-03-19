ÖSO, YPG'den intikamını aldı! O kamyon yakıldı

ÖSO, YPG'li teröristler tarafından öldürülen arkadaşlarının intikamını Zeytin Dalı Harekatı ile aldı.

Terör örgütü YPG, Halep'in kuzeyindeki çatışmalarda öldürdüğü Özgür Suriye Ordusu mensuplarını bir tırın arkasına koyarak Afrin'de teşhir etmişti.

İNTİKAMI ALINDI

Yaklaşık 2 yıl sonra TSK desteğiyle Afrin'deki teröristlere büyük darbe vuran ÖSO, arkadaşlarının intikamını almış oldu.

O KAMYON YAKILDI

Son olarak kaçan teröristlerin arkasında bıraktığı o kamyon da ateşe verildi. ÖSO güçleri YPG'li teröristlerin kaçtığı Tel Rıfat'ı da temizlemek için emir bekliyor.

TEL RIFAT İÇİN EMİR BEKLİYORLAR

Dün Afrin'de yıkılan Kawa heykelinin altına da Arapça Tel Rıfat yazılması dikkat çekmişti.