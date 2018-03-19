Tartışma konusu oldu! "Neden Atatürk yok?"

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Beşiktaş 1-0 mağlup ederek çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.
Mücadele öncesinde Başakşehirli taraftarlar tarafından yapılan koreografi tartışma konusu oldu.
Türk Milli Takımının eski kalecilerden Rüştü Reçber, yayıncı kuruluşta maç sonu yaptığı yorumlarda koreografiyi eleştirdi.
İşte Rüştü'nün o yorumu:
Başakşehir’in koreografisinde Atatürk’ü göremedim... Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak dikkatimi çekti. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları dedik, öyle değil mi?