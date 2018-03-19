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Tartışma konusu oldu! "Neden Atatürk yok?"

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Tartışma konusu oldu! "Neden Atatürk yok?"
Rüştü Reçber, Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynana lig maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda ev sahibi ekip taraftarları tarafından açılan koreografiyi eleştirdi.
Tartışma konusu oldu! Tartışma konusu oldu! Tartışma konusu oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Beşiktaş 1-0 mağlup ederek çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı.

Mücadele öncesinde Başakşehirli taraftarlar tarafından yapılan koreografi tartışma konusu oldu.

Türk Milli Takımının eski kalecilerden Rüştü Reçber, yayıncı kuruluşta maç sonu yaptığı yorumlarda koreografiyi eleştirdi.

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İşte Rüştü'nün o yorumu:

Başakşehir’in koreografisinde Atatürk’ü göremedim... Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak dikkatimi çekti. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları dedik, öyle değil mi?

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