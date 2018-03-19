Milli Takım'da sakatlık şoku! 2 isim birden...

Oğuzhan Özyakup ile Ömer Toprak, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci kampa davet edildi.

TFF'nin açıklaması şöyle:

İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Dün kulüp takımlarıyla oynadığı karşılaşmaların ardından yapılan MRI tetkikleri sonrası sağ adduktor adalelerinden sakatlandıkları tespit edilen Oğuzhan Özyakup ve Ömer Toprak, aday kadrodan çıkarıldı.

Bu iki futbolcunun yerlerine, Medipol Başakşehir kulübünden Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci kampa davet edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN OĞUZHAN AÇIKLAMASI

Medipol Başakşehir ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncumuz Oğuzhan Özyakup’un dün gece Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR’ına göre sağ kalça Adduktor longus adelesinde fascia yırtığı ve kas içine kanama tespit edilmiş olup, A Milli Takım Sağlık ekibi konu hakkında bilgilendirilmiştir.

Bugün toplanan A Milli Takım kampında durumu tekrar değerlendirilen oyuncumuz aday kadrodan çıkartılmış olup, tedavisi kulübümüzde kendi sağlık ekibimiz tarafından yapılacaktır.