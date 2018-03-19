200 milyon lira ile Türk Astronot yetiştirecek

Avrupa'da en iyi, dünyada ise ilk 5 havacılık ve uzay merkezinden birisi olması beklenen Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezinin inşaatının yüzde 50'si tamamlandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından ''Gökmen Projesi'' kapsamında yapımına başlanan, Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezinin (GUHEM) inşaatının yüzde 50'si tamamlandı.

AVRUPA'NIN EN İYİSİ OLACAK

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 13 bin metrekare alanda yapımı devam eden merkez tamamlandığında Avrupa'da en iyi, dünyada ise ilk 5 havacılık ve uzay merkezinden birisi olacak.

200 MİLYON LİRALIK MİMARİ

Uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı düzenek ve sergilerin yer alacağı merkeze Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da 80 milyon liralık destek sağlıyor. GUHEM, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ile 200 milyon liralık bütçesi ve modern mimarisiyle uzay ve havacılık alanında Türkiye'nin en önemli merkezi durumuna gelecek.

Yaklaşık 150'nin üzerinde interaktif düzenek, havacılık öğrenme merkezi, uzay inovasyon atölyesi ile dikey rüzgar tüneli gibi birbirinden farklı uygulamaların yer alacağı GUHEM'in ilk katında modern uçuş simülatörleri de yer alacak.

UZAY KATI

"Uzay katı" olarak adlandırılan ikinci katta ise atmosfer olayları, güneş sistemi, gezegenler ve galaksilere ilişkin bilgiler sunulacak. Geçen yıl ağustos ayında temeli atma töreni gerçekleştirilen merkezin bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor.

Merkez, bu çalışmalar sonucunda da Türkiye'nin ilk astronotunu yetiştirmeyi hedefliyor.