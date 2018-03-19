Duygulandıran sözler: Hep sizi bekledik!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle yaklaşık iki ay süren kararlı ve başarılı mücadelesi sayesinde teröristlerden temizlenen Afrin'de halk uzun süredir beklediği güzel haberin gelmesinden dolayı uzun bir aradan sonra huzurlu bir gün geçirdi.

Güvenlik güçlerini büyük bir mutlulukla karşılayan ve dua eden siviller, yer yer kutlamaların yapıldığı ilçede terörün gölgesinde yıllardan beri yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Yıllardır yaptıkları duaların kabul olduğunu ifade eden terör mağduru siviller, huzura kavuşan ilçede özgürlüğün tadını çıkarıyor.

Bazıları terör örgütünün zulmü nedeniyle yıllardır göremediği evladını beklerken kimileri de örgütün baskıları nedeniyle ekip biçemediği tarlasına kavuşmanın heyecanını taşıyor.

DÖRT YILDIR OĞLUNUN YOLUNU GÖZLÜYOR

Afrin'in terörden temizlenmesinden duyduğu memnuniyeti anlatırken gözyaşlarına hakim olmayan Kürt kökenli Zahide Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün oğlunu zorla silah altına almaya çalıştığını bu nedenle de evladının 4 yıl önce İdlib'e kaçtığını söyledi.

Uzun süredir terör örgütü YPG/PKK'nın bölgeden gitmesi için dua ettiğini vurgulayan Muhammed, "Türkiye'ye sevgilerimizi gönderiyoruz. Şimdiye kadar neredeydiniz, hep sizi bekledik. İnşallah bu sayede 4 yıldır görmediğim evladıma da kavuşurum. Küçük torunlarım babalarını bekliyorlar. Nasıl mutluyuz, nasıl heyecanlıyız anlatamam. Allah razı olsun." dedi.

Afrinli Araplardan Haci el-Arne de bugünü asla unutamayacaklarını dile getirerek, yıllardır bunun hayaliyle yaşadıklarını söyledi.

Terör örgütünün kendisinden olmayanlara çok zulmettiğine işaret eden Arne, "Yaklaşık 6 yıl kent onların elinde kaldı. Bu sürede insanların arazilerine el koydular, hayvanları, araçları ellerinden aldılar. Tarımla uğraşanlardan her yıl yüklü miktarda vergi aldılar." dedi.

''DUALARIMIZ KABUL OLDU''

Haci el-Arne, teröristlerin gitmeden önce kentteki birçok binaya el yapımı patlayıcıyla tahrip ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Özgür Suriye Ordusu ve Türkiye bizi terör belasından kurtardı. Bu zalim YPG/PKK insanlara işkenceler etti. Kenti görüyorsunuz binaları, araçları patlatıp bu hale getirdiler. Bu kötü görüntü hep onların işi. Allah'a şükür her şeye rağmen terörden kurtulduk. Sürekli bunun için dua ediyorduk ve kabul oldu. İnşallah şehrimiz eskisinden çok daha güzel olacak. Bundan sonraki temennimiz buradaki Arap ve Kürt kardeşlerimizin evlerine dönmeleri, burası artık güvenli. Teröristlerin kaçışını gördük, fare ve köpek gibi kaçtılar. Halep'e ve Münbiç'e gittiklerini düşünüyoruz. İnşallah dönüşleri olmaz."

İbrahim Abdullah ise Cerablus, Bab, Azez gibi kentlerden sonra Afrin'in de özgürleştirilmesinin insanlarda büyük umut oluşturduğuna değinerek, buna vesile olanlara teşekkür etti.

Artık terörün ülkelerinde son bulmasını istediklerini aktaran Abdullah, şunları kaydetti:

"Dualarımız kabul oldu ve Allah bizi bu zalimlerden kurtardı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bu güzel güne uyandık ona ve Türk askerine sürekli dua edeceğiz. Terör örgütü YPG/PKK bize çok kötü muamele etti. Bu gördüğünüz hasarlı binalar onların yerleştirdikleri patlayıcılardan oldu. Birçok insan bu patlamalarda hayatını kaybetti. Bize bu güzel günü yaşatan Allah'a hamdediyoruz. İnşallah bununla birlikte Suriye genelinde de savaş sona erer."