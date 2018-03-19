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Yine saçmaladı: Afrin kadar kolay olmayacak!

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Yine saçmaladı: Afrin kadar kolay olmayacak!
Afrin’in kontrol altına alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "TSK'nın başarısından memnuniyet duyuyoruz. Ancak bu başarı iç politika malzemesi yapılmamalı" dedi.
Yine saçmaladı: Afrin kadar kolay olmayacak! Yine saçmaladı: Afrin kadar kolay olmayacak! Yine saçmaladı: Afrin kadar kolay olmayacak!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, dün Çanakkale Deniz Zaferi'nin kutlandığı günde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de kontrolü sağladığını anımsatarak, "Mehmetçiğimiz onu Türk Milletine armağan etti. Bizde ordumuza içten teşekkür ediyoruz" dedi. 

Türkiye'nin ulusal güvenliği ve sınır güvenliğinin üzerinde en çok durdukları konu olduğunu dile getiren Yılmaz, gelişmelerinde, Türkiye'nin sınır güvenliğinin sağlanması, terör örgütü PKK'nın sınırdan ve sınıra mücavir alanlardan uzaklaştırılması ile sınırın takip edilmesine dönük olduğunu ve kendilerinin de bundan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bunun, TSK'nin bir başarısı olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:
"Hükümetin, Suriye politikası iflas etmişken ve esasen Suriye'de bütünlükçü bir çözüm konusunda hükümetin hiçbir fikri yokken ordumuz bu yanlışlığı kanıyla, canıyla telafi etmeye ve düzeltmeye gayret etmiştir. O nedenle bu açıdan olaya yaklaşıp ordumuza yürekten teşekkürü bir borç biliyoruz. Bundan sonraki süreç önem taşıyacaktır. Afrin'in yönetimi, güvenliğin tesis edilmesi, yerel halkla ilişkiler ve orada Türkiye'ye müzahir bir yapının ortaya çıkartılması bundan sonra başka alanlarda terörle mücadele konusunda Türkiye'nin eline önemli fırsatlar sunacaktır. 

ŞİMDİ DE MENBİÇ'İ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Elbette Menbiç önemlidir ama Menbiç, Afrin kadar kolay olmayacaktır. Özellikle Afrin'den çıkan ve kaçan bu yapılanmanın Menbiç'e yığılacağını ve Fırat'ın doğusunda önemli bir yığınak yapacağını biliyoruz. O nedenle Türkiye'nin Fırat'ın doğusuyla alakalı bu zamana kadar gündeme getirmiş olduğu tezleri tek başına yapması halinde ciddi bir maliyetinin olacağını ifade etmek isteriz." 

AFRİN'İ İÇ POLİTİKA MALZEMESİ YAPMAYIN

Hükümetin, "Afrin mücadelesini iç politikaya malzeme yapmasını" asla kabul etmeyeceklerini vurgulayan Yılmaz, bunu reddedeceklerini belirtti. 

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