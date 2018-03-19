Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Afrin çağrısı!

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temcilsici Federica Mogherini, TSK'nın büyük bir başarıyla devam ettirdiği Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklama yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temcilsici Federica Mogherini Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'ndan ötürü Türkiye'yi eleştirdi. Gelişmelerden "kaygı duyduğunu" belirten Mogherini, Türkiye'yi çatışmaların hafifleyeceği yönünde güvence vermeye çağırdı.

Brüksel'de açıklama yapan Mogherini, uluslararası toplumun Suriye'deki çabalarının "askeri faaliyetleri kışkırtmaya değil yatıştırmaya odaklı olduğunu" belirtti.

Türkiye, Rusya ve İran'ı üzerinde uzlaşmaya varılan çatışmasızlık bölgelerinin taahhüt edildiği şekilde hayata geçirilmesi için güvence vermeye çağıran AB yetkilisi, bunun sahada yaşanacakların da garantisi olduğunu ifade etti.