19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:38Güneş 07:03Öğle 13:18İkindi 16:40Akşam 19:21Yatsı 20:41
    • 24°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 115.450 -1.51
  • Altın: 166,297 0.37
  • Dolar: 3,9373 0.50
  • Euro: 4,8512 0.76

Ev sahipleri dikkat! Son 1 hafta

»
2017’de yılına ilişkin kira gelirleri olan mükellefler için Gelir Vergisi Beyannamelerinde 26 Mart Pazartesi son tarih. Hesaplanan Gelir Vergisi ise Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekiyor.
Ev sahipleri dikkat! Son 1 hafta
Ev sahipleri dikkat! Son 1 hafta Ev sahipleri dikkat! Son 1 hafta Ev sahipleri dikkat! Son 1 hafta

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, günlük veya kısa süreli kiralanan konut ve tüm iş yerleri kiralamalarında ise, tutara bakılmaksızın kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin banka, benzeri finans kurumları veya posta idareleri aracılığıyla gerçekleştirmesi zorunlu. Zorunluluklara uymayanlara kesilecek ceza ise, işleme konu tutarın yüzde 5’idir” dedi.

“Götürü gider yerine gerçek gider”

 

Götürü gider yöntemini seçen mükelleflerin, 3 bin 900 TL’lik istisna sonrasında bu seneden itibaren hasılatın ancak yüzde 15’ini düşebildiklerini belirten Özelmacıklı, “Artık gerçek gider yöntemi birçok mükellef açısından daha avantajlı hale geldi. Örneğin, evini kiraya verip kira ödeyenler, kiraya verilen gayrimenkul için yaptığınız onarım, bakım ve sigorta giderleri, gerçek giderde düşülebiliyor. Bu yıl 900 TL’yi geçen ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar ve gene konu konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün, iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin yüzde 5’i düşülebiliyor. Belirli oranlarda, sahış sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, bazı bağış ve yardımlar, sponsorluk harcamaları gibi birçok düşürülebilir kalem var" diye konuştu.

“Hazır beyan sistemi büyük kolaylık”

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanarak internet ortamında mükelleflerin onayına sunulduğu sistem olan Hazır Beyan Sistemi ile işlemlerin kolaylaştığını dile getiren Özelmacıklı, “Kira geliri elde eden mükellefler, kimlik bilgilerini girip özel güvenlik sorularını cevaplayarak ya da e-devlet üzerinden sisteme giriş yapabiliyorlar. Sistem üzerinden onaylanan kira geliri beyanına ilişkin ödemeler ise anlaşmalı bankalardan hatta kredi kartı ile veya tüm vergi dairelerinden yapılabiliyor” şeklinde konuştu.

“Emsal kira bedeline dikkat”

Özelmacıklı, “Mal sahibi gayrimenkulünü bedelsiz olarak ancak koruması amacı ile başkasının ikametine bırakabiliyor ya da annesi, babası, kardeşleri ve çocuklarına kullandırabiliyor. Bunun dışında konutunu bedelsiz olarak bir tanıdığa ya da farklı bir akrabaya verilmesi durumunda da vergi doğuyor. Emsal Kira bedeli olarak eğer bir özel kira takdiri yapılmamış ise, emlak vergi değerinin (belediyede kayıtlı değer) yüzde 5’inin emsal kira bedeli olarak dikkate alınıyor. Örneğin belediye emlak vergi değeri 350 bin TL gözüken bir taşınmazı arkadaşınızın kullanımına bıraktığınızda, bu değerin yüzde 5’i olan 17 bin 500 TL’yi kira geliri olarak beyan etmeniz gerekiyor” dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Piyasada Çiftlik Bank'ın hayaleti korkusu!Piyasada Çiftlik Bank'ın hayaleti korkusu!Çiftlik Bank mağdurları gün geçtikçe çoğalıyor. Şimdi de Çiftlik Bank bayilerine ürün veren tedarikçi firmaların çek ile yaşadığı sıkıntı ortaya çıktı.
Ev sahipleri dikkat! Son 1 haftaEv sahipleri dikkat! Son 1 hafta2017’de yılına ilişkin kira gelirleri olan mükellefler için Gelir Vergisi Beyannamelerinde 26 Mart Pazartesi son tarih. Hesaplanan Gelir Vergisi ise Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekiyor.
Pes dedirten savunma! "Branşım hırsızlık değil.."Pes dedirten savunma! "Branşım hırsızlık değil.."Antalya'da kablo hırsızlığından yakalanan 3 şüpheliden B.E., suçlamaları kabul etmeyerek ifadesinde, "Branşım hırsızlık değil, kadın satıcılığı" dedi.
ÖSO, YPG'den intikamını aldı! O kamyon yakıldıÖSO, YPG'den intikamını aldı! O kamyon yakıldıÖSO, YPG'li teröristler tarafından öldürülen arkadaşlarının intikamını Zeytin Dalı Harekatı ile aldı.
Erdoğan: Bir gece ansızın Sincar'a gireriz!Erdoğan: Bir gece ansızın Sincar'a gireriz!Hakim ve savcıların kura çekiminde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparken, "Sincar, halledecekseniz siz halledin, halledemiyorsanız bir gece ansızın Sincar'a gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz. " dedi.
Başbakan'dan flaş Afrin açıklamasıBaşbakan'dan flaş Afrin açıklamasıBaşbakan Binali Yıldırım, hakim ve savcıların kura töreninde konuşuyor...
  • Putin sır gibi saklıyordu! Suriye gerçeği...19 Mart 2018 Pazartesi 16:00
  • Çiftlik Bank mağdurlarına bir şok daha!19 Mart 2018 Pazartesi 15:57
  • Afrin kahramanı binbaşının göz yaşartan hikayesi!19 Mart 2018 Pazartesi 15:40
  • Hasan Celal Güzel'in hafızalara kazınan sözü19 Mart 2018 Pazartesi 15:23
  • Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Afrin çağrısı!19 Mart 2018 Pazartesi 14:57
  • Yine saçmaladı: Afrin kadar kolay olmayacak!19 Mart 2018 Pazartesi 14:53
  • Duygulandıran sözler: Hep sizi bekledik!19 Mart 2018 Pazartesi 14:39
  • 200 milyon lira ile Türk Astronot yetiştirecek19 Mart 2018 Pazartesi 14:36
  • Tartışma konusu oldu! "Neden Atatürk yok?"19 Mart 2018 Pazartesi 14:15
  • Ömer Halisdemir davasında yeni gelişme19 Mart 2018 Pazartesi 14:13
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri