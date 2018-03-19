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Piyasada Çiftlik Bank'ın hayaleti korkusu!

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Çiftlik Bank mağdurları gün geçtikçe çoğalıyor. Şimdi de Çiftlik Bank bayilerine ürün veren tedarikçi firmaların çek ile yaşadığı sıkıntı ortaya çıktı.
Piyasada Çiftlik Bank'ın hayaleti korkusu!
Piyasada Çiftlik Bank'ın hayaleti korkusu! Piyasada Çiftlik Bank'ın hayaleti korkusu! Piyasada Çiftlik Bank'ın hayaleti korkusu!

Binlerce katılımcısını 700 milyon TL dolandırarak Uruguay’a kaçan Mehmet Aydın’ın piyasaya sürdüğü çekler karşılıksız çıkıyor. Sözcü'nün haberine gçöre, Aydın ürün tedarik ettiği firmalara aldığı mal karşılığında binlerce lira değerinde çek vererek ödeme yapmış. Firmalar da bu çekleri almış. Elinde Mehmet Aydın’a ait çeki olan kişiler parasını tahsil edemiyor.

NAKİT SIKINTISI ÇEKİYORDU

Çiftlik Bank, bayilerinde kaşar peynir, bal, sucuk ve zeytinyağı satıyordu. Bu ürünlerin her birini ise farklı şirketlerden tedarik edip ve kendi üretmiş gibi ‘Çiftlik Bank’ logosunu basıp satıyordu. Üreticilere ilk başta ödemeler tıkır tıkır yapılırken son zamanlarda çeke dönülmeye başlanmıştı. Firmalar da şirketin eski kredibiltesine güvenip çekleri aldı.

ÇOK FAZLA ÇEK VAR

Çiftlik Bank’ın son zamanlarda çekle ödeme yapmasından dolayı mal vermeyi kestiğini anlatan Ceylan Et Sorumlu Müdürü Ali İlhan Akın, “Şu an Çiftlik Bank’ın piyasada çok sayıda çeki var. Bu şekilde de birçok firma sahibi mağdur oluyor. Biz de bu yüzden ürün vermeyi bırakmıştık. Zararın neresinden dönersen kar. Eğer bırakmasaydık daha çok zararımız olacaktı.” dedi.

ESKİDEN HAFTALIK ÖDERLERDİ ŞİMDİ TELEFONU AÇAN YOK

80 bin TL’lik ürün verdiğini ve parasını alamadığını söyleyen Hisar Mandıra’nın sahibi Erkan Diken ise Çiftlik Bank’ın çek teklifini kabul etmediğini açıkladı. Diken, Mehmet Aydın kaçmadan önce şirkette bir tuhaflık olduğunu hissettiğini söyledi ve “Eskiden ürün verdiğimizde paralarını haftalık yatırırlardı.Ancak son dönemde bir aksilik olduğu belliydi. Para vermiyorlar çek teklif ediyorlardı. Ancak biz çek almadık. Paramız öylece kaldı. Arıyoruz açan da yok. Ne yapacağız bilmiyorum” diye konuştu.

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