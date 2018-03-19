Yunan basını PKK/YPG'li teröristler gibi yasta

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik Yunan medyasında Avrupa Birliği'ne bölgeye müdahale etme çağrısından tutun da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili akla ziyan yorumlar yapıldı.
Mehmetçik'in zaferini işgal olarak lanse eden Yunan medyasında yapılan en uç yorum ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin harekatta kullandığı yerli silahlarıyla ilgili yapıldı.
İYİCE ZIVANADAN ÇIKTILAR
Yunanistan'da yayın yapan Realnews gazetesi, gelecek sene yapılacak seçimin kaybedilmesi durumunda ''üretilen yerli silahların halka doğrultulması''gibi bir deli saçmasını manşete taşıyarak pes artık dedirttiler.