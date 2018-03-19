Rusya resti çekti! Hesabını verecekler

Peskov bugünkü basın toplantısında, İngiltere'nin Salisbury kentinde 4 Mart'ta zehirlenen Skripal ve kızı hakkında aldığı bir soru karşısında şu ifadeleri kullandı: "Gene söylüyorum: İngiltere'nin, dayanağı olmayan bu suçlamalarının hesabını eninde sonunda vermesi gerekecek. Ya bu suçlamaları bazı kanıtlarla destekleyecekler ya da gereken özrü dilecekler."
Kremlin Sözcüsü, Londra'nın, Skripal ve kızına yönelik cinayet girişimden Rusya'nın sorumlu olduğu yönündeki iddialarını da 'açıklanması zor, dayanağı olmayan bir iftira' olarak niteledi.