Rusya resti çekti! Hesabını verecekler

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere topraklarında zehirlenip komaya giren eski Rus çifte casus Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın başına gelenler konusunda Moskova'yı işaret eden Londra'nın, eninde sonunda hesap verceğini söyledi.

Peskov bugünkü basın toplantısında, İngiltere'nin Salisbury kentinde 4 Mart'ta zehirlenen Skripal ve kızı hakkında aldığı bir soru karşısında şu ifadeleri kullandı: "Gene söylüyorum: İngiltere'nin, dayanağı olmayan bu suçlamalarının hesabını eninde sonunda vermesi gerekecek. Ya bu suçlamaları bazı kanıtlarla destekleyecekler ya da gereken özrü dilecekler."

Kremlin Sözcüsü, Londra'nın, Skripal ve kızına yönelik cinayet girişimden Rusya'nın sorumlu olduğu yönündeki iddialarını da 'açıklanması zor, dayanağı olmayan bir iftira' olarak niteledi.