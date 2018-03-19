19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:38Güneş 07:03Öğle 13:18İkindi 16:40Akşam 19:21Yatsı 20:41
    • 26°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 22°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 115.637 -1.35
  • Altın: 166,610 0.56
  • Dolar: 3,9450 0.70
  • Euro: 4,8589 0.92

Almanya’da bir camiye daha saldırı!

»
Almanya’da bir camiye daha saldırı!
Almanya’da camilere saldırılar devam ediyor. Ulm kentinde Osman Gazi Camii, kimliği belirsiz kişilerin molotofkokteyli saldırısına maruz kaldı.
Almanya’da bir camiye daha saldırı! Almanya’da bir camiye daha saldırı! Almanya’da bir camiye daha saldırı!

Sabaha karşı 03.00 sıralarında meydana gelen saldırıda can kaybı olmazken, molofkokteylinin meydana getirdiği yangın yüzünden maddi hasar meydana geldi.

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Genel Sekreteri Bekin Altaş, saldırıyla alakalı olarak yaptığı yazılı açıklamada, Federal ve Eyalet hükümetlerinin camileri korumak vazifesinde olduklarını son aylarda her gün camilere dönük yapılan saldırılarla uyandıklarını belirterek, saldırıların sona ermesini istedi. 

Camiye yapılan molotof kokteyli saldırının zamanında müdahale edilmesi suretiyle söndürüldüğünü belirten Bekin Altaş, caminin üst katında yedi kişinin yaşadığını, yapılan saldırganların insan hayatına kastettiğini belirtti. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Almanlar uyardı: O füzeler Avrupa'ya ulaşabilirAlmanlar uyardı: O füzeler Avrupa'ya ulaşabilirAlman dış istihbarat kurumu BND'nin, Kuzey Kore'nin kıtalararası füzelerine karşı uyarıda bulunduğu bildirildi.
Suudi Arabistan'dan flaş karar! Prens duyurduSuudi Arabistan'dan flaş karar! Prens duyurduSuudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, ülkesi için devrim sayılabilecek bir açıklama yaptı. Salman, kadınların 'saygılı ve uygun' giyinmeleri durumunda 'çarşaf giyme' zorunda kalmayacaklarını söyledi.
Almanya’da bir camiye daha saldırı!Almanya’da bir camiye daha saldırı!Almanya’da camilere saldırılar devam ediyor. Ulm kentinde Osman Gazi Camii, kimliği belirsiz kişilerin molotofkokteyli saldırısına maruz kaldı.
'Böbreğini satanlar kuyruk oluşturdu''Böbreğini satanlar kuyruk oluşturdu'Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ülke lideri Ali Hamaney'e hitaben yazdığı mektupta, "İran halkının devlet yönetiminden hoşnutsuzluğu zirve yapmıştır. Rahatsızlık devrimin temellerine sirayet etmektedir." ifadelerini kullandı.
O ülke bu soruyu soruyor: Türklerle akraba mıyız?O ülke bu soruyu soruyor: Türklerle akraba mıyız?Macaristan'da yapılan bir gen araştırması, neredeyse iki yüz yıldır gündemde olan"Macar kimlik" tartışmasını yeniden alevlendirdi.
Afrin zaferi BAE’ye de battı! Türkiye’ye dil uzattıAfrin zaferi BAE’ye de battı! Türkiye’ye dil uzattıBirleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dşişleri Bakanı Abdullah bin Zayed al Nahyan Türkiye karşıtı açıklamalarını sürdürüyor. Al Nahyan, Türkiye, İran ve İsrail'in bölge için tehlike arz ettiğini öne sürdü.
  • Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike!19 Mart 2018 Pazartesi 14:20
  • Elon Musk: Babam bir şeytan19 Mart 2018 Pazartesi 13:40
  • Afrin’deki başarı rahatsız etti! NATO’ya küstah çağrı19 Mart 2018 Pazartesi 13:20
  • Trump'ın Yahudi damadı fazla uyanık çıktı19 Mart 2018 Pazartesi 13:02
  • Esed şokta! ÖSO uçağını düşürdü19 Mart 2018 Pazartesi 12:37
  • O kimyasal madde sadece Rusya'da üretilmedi!19 Mart 2018 Pazartesi 11:56
  • İlginç istatistik açıklandı: Suçlusu Trump'mış19 Mart 2018 Pazartesi 11:56
  • Türk dizilerine savaş ABD yıldızlarına kucak açtı!19 Mart 2018 Pazartesi 11:55
  • Suudi Kral'dan Donald Trump'a 4 milyar dolar19 Mart 2018 Pazartesi 11:55
  • O ülke bu soruyu soruyor: Türklerle akraba mıyız?19 Mart 2018 Pazartesi 11:54
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri