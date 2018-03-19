Başbakan'dan flaş Afrin açıklaması

Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Bir ülkede adaletin tesis edilmesi için önce o ülkenin güvenliğinin temini şarttır. Afrin Harekatı başarı ile devam etti ve dün sabah itibari ile Mehmetçiğimiz Afrin'i teröristlerden temizleyerek kontrolü ele aldı. Türkiye ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak bu operasyonu gerçekleştirdi. Zeytin Dalı harekatı bir barış harekatıdır ve teröre karşı yapılan bir operasyondur. İlk günden beri Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğumuzu ifade ettik. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığını söyledik. Terör örgütlerini bertaraf etmek aynı zamanda bölgede yaşayan, masum, mazlum kardeşlerimize karşı da bir borcumuzdur.

Ayrıntılar geliyor..